Ари: "Карпин шутил: "Будете выигрывать – можете каждый матч драться в перерыве"

Нападающий "Локомотива" Ари сравнил экс-наставника "Спартака" Валерия Карпина с голландским специалистом Луи ван Галом, а также вспомнил про историю с дракой в раздевалке столичного клуба. 31-летний футболист играл за "Спартак" с 2010 по 2013 год.

– Кто круче – Карпин или Ван Гал?

– Ван Гал.

– Еще Карпин рассказывал, что в перерыве матча с "Тереком" в спартаковской раздевалке была драка. Я ни в коем случае не злорадствую, просто хочу узнать, не участвовали ли вы в этом мероприятии.

– Я был в раздевалке, но не участвовал. Мы проигрывали с разницей в несколько мячей, в перерыве начались споры. Некоторые ребята начали драться, но пришел Валерий, собрал нас всех. Поговорили. В итоге во втором тайме совершили камбэк и выиграли. Проявили мужской характер!

– Ну и что было потом?

– Радость. Карпин пошутил: "Если будете выигрывать – то можете каждый матч драться в перерыве".