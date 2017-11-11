Ари: "К концу ноября буду готов играть"

Нападающий "Локомотива" Ари заявил, что к концу месяца он вернется на поле. Форвард в текущем сезоне провел только два матча в чемпионате России. В поединке с ЦСКА 21 июля (3:1) он забил гол, сделал передачу, а в концовке встречи получил травму.

- Когда мы увидим вас на поле?

– Не думаю, что сыграю в ближайших матчах "Локомотива", но к концу ноября буду готов. Холодная погода осложняет подготовку: велика опасность усугубить травму. Рисковать мы с врачами клуба не хотим. Работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее прежнего – на 120 процентов! (Александр МУЙЖНЕК)

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