Ари интересуется судьбой бездомного болельщика "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Ари интересуется, что произошло с колоритным болельщиком "быков", который всегда посещал матчи российской команды. 32-летний бразилец с российским паспортом признался, что скучает по фанату-дедушке Мише.

– Я скучаю по этому фанату на стадионе! Кто-нибудь знает, с ним все в порядке? Когда-то я был на его месте, продавая фрукты на улицах, я молю Бога, чтобы он благословлял его так же, как он благословил меня! - написал Ари в Инстаграме.

Фаната-дедушка – известный в Краснодаре бездомный дядя Миша. Общественники собрали 1,8 млн рублей на квартиру дяде Мише, а сейчас занимаются восстановлением его документов.

Сегодня "Краснодар" одержал третью победу подряд в РПЛ. "Быки" обыграли "Урал" со счетом 2:0. В турнирной таблице краснодарцы занимают второе место с 32 очками.