Ари: "Халк меня в Китай не звал. Да я и не хочу туда"

Нападающий "Локомотива" Ари отметил, что во время медобследования уже не чувствовал дискомфорта в колене. Он также добавил, что бывший форвард "Зенита" Халк, ныне выступающий за "Шанхай Шанган", не звал его в Китай.

– Чувствую себя хорошо. Немного устал на беговой дорожке во время теста, но в целом все отлично, – сказал Ари. – В Бразилии я усиленно тренировался, потом сделал паузу на пару дней из-за небольшого дискомфорта в колене, затем снова начал работать. Теперь, думаю, подойду к сборам в должном состоянии.

– Когда бежали сегодня на дорожке, дискомфорта уже не было?

– Нет. Уже нет. Колено реагирует нормально. На сборах поработаю на 100 процентов.

– Как провели время в Бразилии?

– Естественно, я был счастлив оказаться рядом с семьей и друзьями. Это большой праздник для всех нас. Встретили Новый год. Теперь в 2018-м у меня будет еще больше сил.

– Кого видели на Родине из знакомых и друзей-футболистов?

– Да много кого. Например, Халка!

– Он вас в Китай не звал?

– Нет! Я пока не хочу переезжать в другой чемпионат или в другую команду. Фокусируюсь только на "Локомотиве". Впереди у нас чемпионат России и Лига Европы. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, 32-летний Ари получил травму крестообразных связок в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) и пропустил остаток первой части сезона.

Ари: "Скоро получу паспорт и буду ждать звонка от Черчесова"