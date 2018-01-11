Ари: "Халк меня в Китай не звал. Да я и не хочу туда"

Нападающий "Локомотива" Ари отметил, что во время медобследования уже не чувствовал дискомфорта в колене. Он также добавил, что бывший форвард "Зенита" Халк, ныне выступающий за "Шанхай Шанган", не звал его в Китай.
– Чувствую себя хорошо. Немного устал на беговой дорожке во время теста, но в целом все отлично, – сказал Ари. – В Бразилии я усиленно тренировался, потом сделал паузу на пару дней из-за небольшого дискомфорта в колене, затем снова начал работать. Теперь, думаю, подойду к сборам в должном состоянии.
– Когда бежали сегодня на дорожке, дискомфорта уже не было?
– Нет. Уже нет. Колено реагирует нормально. На сборах поработаю на 100 процентов.
– Как провели время в Бразилии?
– Естественно, я был счастлив оказаться рядом с семьей и друзьями. Это большой праздник для всех нас. Встретили Новый год. Теперь в 2018-м у меня будет еще больше сил.
– Кого видели на Родине из знакомых и друзей-футболистов?
– Да много кого. Например, Халка!
– Он вас в Китай не звал?
– Нет! Я пока не хочу переезжать в другой чемпионат или в другую команду. Фокусируюсь только на "Локомотиве". Впереди у нас чемпионат России и Лига Европы. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Напомним, 32-летний Ари получил травму крестообразных связок в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) и пропустил остаток первой части сезона.
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serzheo
Ага, рассказывай))
14:55
shpasic
так ты и не бразилец))
14:02