Ари: "Говорю Миранчукам, что они как Месси и Криштиану

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" выразил восхищения братьями Миранчуками. По мнению бразильца, Алексей​ похож на Лионеля Месси, а Антон - на Криштиану Роналду.

– За время вашего отсутствия еще ярче заиграли братья Миранчук. Их прогресс восхищает?

– Когда только пришел в "Локомотив" и увидел этих парней в деле, то сразу сказал: при должной работе они очень скоро станут самыми сильными футболистами России.

– В чем их главные козыри? В технике?

– Да. На тренировках я им говорю: "Леша, ты как Месси! А Антон – Криштиану". Смеются...

– Их учителем на поле можно назвать Фернандеша, верно?

– Конечно. Считаю его вообще сильнейшим игроком чемпионата России. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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