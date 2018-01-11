Ари: "Говорю Миранчукам, что они как Месси и Криштиану

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" выразил восхищения братьями Миранчуками. По мнению бразильца, Алексей похож на Лионеля Месси, а Антон - на Криштиану Роналду.
– За время вашего отсутствия еще ярче заиграли братья Миранчук. Их прогресс восхищает?
– Когда только пришел в "Локомотив" и увидел этих парней в деле, то сразу сказал: при должной работе они очень скоро станут самыми сильными футболистами России.
– В чем их главные козыри? В технике?
– Да. На тренировках я им говорю: "Леша, ты как Месси! А Антон – Криштиану". Смеются...
– Их учителем на поле можно назвать Фернандеша, верно?
– Конечно. Считаю его вообще сильнейшим игроком чемпионата России. (Филипп ПАПЕНКОВ)