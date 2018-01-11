Ари: "Готов играть за Россию как за родную страну"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" признался, что в ближайшее время должен получить российский паспорт. Также он надеется получить вызов в сборную России.
– Вы за "Локомотив" выступаете на правах аренды, которая рассчитана до лета. О возвращении потом в "Краснодар", с которым связаны контрактом до 2019 года, даже не думаете?
– Я бы очень хотел остаться в "Локо". Чувствую себя в этом клубе как дома. Так что посмотрим.
– А как обстоят ваши дела с получением российского паспорта?
– Все отлично, процесс идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка... До начала весны рассчитываю получить документ.
– И что дальше? Мечтаете сыграть на чемпионате мира?
– Пока нет паспорта – нет и повода для разговора. Так что никто из сборной России со мной на эту тему не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится, и тренер мне позвонит. А для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей. Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Андрей Троцкийй
Да вон уже Нойтштеттер и Гильерме играют. Как за свою родную (то есть - никак). Хватит уже
11:46
maischew2013
Русскими не становятся- русскими рождаются.
09:12