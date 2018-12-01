Ари: "Галицкий стал для меня настоящим образцом"

Нападающий "Краснодара" Ари признался, что восхищен работой владельца клуба Сергея Галицкого. Форвард хочет проделать такую же работу на родине в Бразилии.

– Галицкий стал для меня настоящим образцом. Когда я приехал в Краснодар и увидел всю инфраструктуру, отношение к команде, был действительно поражен, – цитирует RT Ари. – Мне бы хотелось остаться в России и сделать что-то похожее, но я не думаю, что у меня получится составить Галицкому хоть какую-то конкуренцию. Хорошо бы достичь в Бразилии хотя бы половины того, что удалось Сергею Николаевичу, дать шанс молодым ребятам заиграть в футбол.