20:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ари: "Если "Локо" будут так хорошо поддерживать болельщики – команда станет много забивать"

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Нападающий "Локомотива" Ари после ничьей в матче 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1) отметил, что у него складываются определенные отношения с болельщиками команды, передает из Черкизово корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Бразилец уверен, что с поддержкой, как была на сегодняшней встрече, красно-зеленые станут забивать много голов.

– Как вам поддержка болельщиков?

– Мне, как любому футболисту, всегда нравится играть при полных трибунах. Это незабываемые эмоции. Я чувствую, что у меня складываются определенные отношения с болельщиками. Я стараюсь с ними общаться, и они меня поддерживают. Если нас будут так хорошо поддерживать, я уверен, что команда станет забивать много мячей.

– Чьи болельщики пели сегодня громче?

– На поле этого не слышно. Там идет полная концентрация на игре. А вот когда я забил, то очень хорошо услышал трибуны. Были мощные овации со стороны поклонников "Локомотива".

– Не было обидно, что болельщиков "Спартака" было больше на домашнем матче "Локомотива"?

– Я знаю, что у "Спартака" самая большая торсида в России, но наши болельщики ни в чем им не уступили. Они максимально поддерживали команду.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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waleriy

Помечтал, теперь вернись в реальность. В последующих матах на трибунах не более10-12 тысяч. И скажи Спартаку , что сегодня были полные трибуны.

20:32

kb minsk

Значит локо не станет много забивать

20:25

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