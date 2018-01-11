Ари: "Дзюба бы пригодился "Локомотиву"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" отметил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба принес бы пользу красно-зеленым. Бразилец играл вместе с россиянином в "Спартаке".

– Вы играли за красно-белых вместе с Дзюбой. Говорят, он может оказаться в "Локо". Хотели бы снова сыграть с ним?

– Тогда в "Спартаке" у нас была сильная команда. В том числе благодаря Дзюбе. Мы с ним нормально общались. Близкими друзьями не стали, но уже потом, когда пересекались, с улыбкой вспоминали прошлое. Он позитивный парень. И очень сильный нападающий! В "Спартаке" я постоянно шутил над ним: "Вот бы мне твои физические данные. Я бы тогда точно играл за большой клуб в Италии или Испании. Да что говорить, когда в "Зените" у него получалось, все восхищались его результативностью.

– Но сейчас все иначе.

– Я не обсуждаю трансферные слухи, да и сами трансферы. Просто знаю качества Артема. И, как футболист того же амплуа, могу сказать: такой нападающий был бы на пользу "Локо". (Филипп ПАПЕНКОВ)

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