Ари: "Для "Локомотива" 3 очка будут важнее, чем для "Спартака"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" заявил, что пришло время повторить хет-трик в ворота "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России. По его мнению, 3 очка в грядущей встрече будут красно-зеленым важнее, чем красно-белым.

– Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что только для "Спартака" этот матч решающий. Согласны?

– Разве что с той точки зрения, что "Спартаку" нужно догонять, то есть зарабатывать очки. Но для нас эти три очка точно будут важнее, чем для "Спартака".

– Вы легко забиваете голы красно-белым. Есть ли секрет? Или просто оборона "Спартака" не очень хороша?

– Поначалу я неплохо знал минусы обороны. Потом где-то везло, где-то хорошо располагался в штрафной и замыкал передачи. Всего понемногу. Прошу Бога о том, чтобы забить снова и помочь команде. Но, конечно, самое важное – это победа.

– Вы уже делали хет-трик в ворота "Спартака", играя за "Краснодар". Не пора ли повторить?

– Пора! Это было бы великолепно. Но "Спартак" сейчас силен. Он не очень хорошо начал чемпионат, но теперь набрал ход. Так что соперник тоже будет бороться за титул. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится завтра, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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