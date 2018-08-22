Ари дисквалифицирован на три матча чемпионата России

КДК РФС на очередном заседании изучил красную карточку форварда "Краснодара" Ари, полученную им в матче 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:1). На 90-й минуте субботней игры Сергей Лапочкин удалил бразильца. Он, раздосадованный решением судьи, который секундами ранее не назначил пенальти в ворота гостей, умышленно ударил спартаковца Самюэля Жиго головой в лицо.

– Ари связывался с комитетом по видеосвязи в Скайпе, давал объяснения на русском языке, – начал глава КДК Артур Григорьянц. – Также мы получили письмо от ФК "Краснодар", клуб принес извинения и заявил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также применены меры для того, чтобы такого больше не происходило. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, извинился перед болельщиками и комитетом.

Обстоятельства являются смягчающими, но Ари уже получал дисквалификацию за драку в Кубке России. Из шести матчей Кубка России он отбыл лишь один. С учетом рецидива было принято решение наказать Ари за агрессивное поведение, выраженное в ударе соперника без цели завладеть мячом, нападающий дисквалифицирован на три матча РПЛ. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Иван ТОРОПЦЕВ)