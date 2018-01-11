Ари: "Дискомфорт еще есть. Надо дождаться тренировок с мячом"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" признался, что не намерен форсировать свое возвращение на поле. 32-летний бразилец получил травму в матче с ЦСКА​ в начале сезона и пропустил 18 туров чемпионата России.

– Чувствую себя нормально. Но пока не хочу торопить события. Проведу первые занятия вместе с командой на сборе, вот тогда будет понятнее, – говорит Ари.

– То есть последствия травмы еще беспокоят?

– Нет, нога не болит. Но дискомфорт все-таки есть. В отпуске тренировался. Только одно дело бегать и прыгать самому, без мяча, и совсем другое – полноценная работа в команде. Поэтому громких слов говорить пока не буду. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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