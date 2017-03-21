Ари: "Были предложения из Китая, но играть в России привычнее"

Форвард "Локомотива" Ари, ставший автором гола в матче 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:1), подчеркнул в интервью "Известиям", что у него были предложения из Китая. При этом он отметил, что выступать в России ему привычнее.

– Были ли у вас другие предложения в зимнее межсезонье, кроме варианта с "Локомотивом"? Ходили, например, слухи об интересе к вам со стороны ряда китайских клубов.

– Переход в "Локомотив" произошел очень быстро. Да и мне нужно было снова доказать всем, что я по-прежнему сильный игрок. А предложения из Китая действительно были. Но играть в России мне привычнее: Москва для меня знакомый город, а "Локомотив" – сильный клуб, удовлетворяющий моим спортивным амбициям. Поэтому долго я не думал.

– Что повлияло на ваш выбор в пользу "Локомотива"?

– Основные факторы – это амбиции клуба и его руководства, а также то, что команда находится в Москве. Это очень важно для моей семьи.