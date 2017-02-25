Ари - болельщикам "Локо": "Хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать"

"Локомотив" объявил о переходе нападающего "Краснодара" Ари. Бразилец будет выступать в составе железнодорожников до 15 июня 2017 года на правах аренды. Форвард взял себе в новой команде 90-й номер.
- Много раз играл против "Локомотива" и хорошо представляю силу команды, - приводит пресс-служба клуба слова Ари. - Думаю, весной нас ждет много интересных матчей, особенно интересны столичные дерби, когда на стадион приходит много людей. Болельщикам "Локомотива" я хочу сказать простые слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать. Увидимся!
⚠️ ОФИЦИАЛЬНО: Нападающий Ари перешёл в "Локомотив" на правах аренды!
Bem-vindo! 🇧🇷https://t.co/ixqfTNKGDp pic.twitter.com/mjIzRYu4TV
– ФК Локомотив (@fclm_official) 24 февраля 2017 г.
mendeleev
Годный трансфер!
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