Ари - болельщикам "Локо": "Хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать"

"Локомотив" объявил о переходе нападающего "Краснодара" Ари. Бразилец будет выступать в составе железнодорожников до 15 июня 2017 года на правах аренды. Форвард взял себе в новой команде 90-й номер.

- Много раз играл против "Локомотива" и хорошо представляю силу команды, - приводит пресс-служба клуба слова Ари. - Думаю, весной нас ждет много интересных матчей, особенно интересны столичные дерби, когда на стадион приходит много людей. Болельщикам "Локомотива" я хочу сказать простые слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать. Увидимся!