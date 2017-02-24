Ари близок к переходу в "Локо"

Как стало известно "СЭ", форвард "Краснодара" Ари близок к подписанию контракта с "Локомотивом". Футболист может быть отдан в аренду до конца сезона. В текущем сезоне 32-летний форвард провел за "быков" 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
На минувшей неделе главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов говорил, что бразилец ищет себе новый клуб.
– Он (Ари. – Прим. "СЭ") ищет варианты. Его агент будет смотреть. Если варианты будут и клубы договорятся, то он уедет. Если нет – будет готовиться к матчам, будет членом нашей команды, -= говорил Шалимов перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".
andreichf
впрочем как и к своим покупателям. пытался сегодня в магните молочку взять, так она вся от 18 февраля.
15:32
andreichf
как то по свински галицкий отнесся к ветерану
15:31
Фемистоклюс
Неплохое усиление для "Локо". Хочется верить, что всё у него там получится. Пора уже и "Локомотиву" бороться за призовые места, вытесняя оттуда коне-бомжовых.
15:12
bond1951
собираем ..... му........р
15:08