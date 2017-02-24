Ари близок к переходу в "Локо"

Как стало известно "СЭ", форвард "Краснодара" Ари близок к подписанию контракта с "Локомотивом". Футболист может быть отдан в аренду до конца сезона. В текущем сезоне 32-летний форвард провел за "быков" 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

На минувшей неделе главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов говорил, что бразилец ищет себе новый клуб.

– Он (Ари. – Прим. "СЭ") ищет варианты. Его агент будет смотреть. Если варианты будут и клубы договорятся, то он уедет. Если нет – будет готовиться к матчам, будет членом нашей команды, -= говорил Шалимов перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".

Игорь Шалимов: "Ари ищет новый клуб"