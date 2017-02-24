14:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ари близок к переходу в "Локо"

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Как стало известно "СЭ", форвард "Краснодара" Ари близок к подписанию контракта с "Локомотивом". Футболист может быть отдан в аренду до конца сезона. В текущем сезоне 32-летний форвард провел за "быков" 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

На минувшей неделе главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов говорил, что бразилец ищет себе новый клуб.

– Он (Ари. – Прим. "СЭ") ищет варианты. Его агент будет смотреть. Если варианты будут и клубы договорятся, то он уедет. Если нет – будет готовиться к матчам, будет членом нашей команды, -= говорил Шалимов перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".

Игорь Шалимов: "Ари ищет новый клуб"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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andreichf

впрочем как и к своим покупателям. пытался сегодня в магните молочку взять, так она вся от 18 февраля.

15:32

andreichf

как то по свински галицкий отнесся к ветерану

15:31

Фемистоклюс

Неплохое усиление для "Локо". Хочется верить, что всё у него там получится. Пора уже и "Локомотиву" бороться за призовые места, вытесняя оттуда коне-бомжовых.

15:12

bond1951

собираем ..... му........р

15:08

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