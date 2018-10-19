Аргументы защиты Кирилла Кокорина: почему его нельзя оставлять в СИЗО?

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина выступил на заседании Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на заключение своего подзащитного под стражу до 8 декабря. Младший брат футболиста "Зенита" Александра Кокорина на прошлой неделе принял участие в избиении трех человек в Москве.

По словам Барика, следствие сразу же после задержания допросило Кирилла, предоставив дежурного адвоката, который не имел возможности ознакомиться с делом. Кроме того, ночной образ жизни Кирилл не ведет и в 3 ночи был лишен способности рассуждать, а его допрашивали в это время. Доказательства получены не процессуальным путем.

- 19-летний молодой парень не несет никакой угрозы обществу! - заявил Барик. - Тем более матерым следователям! Это домашний ребенок, которого взяли на мероприятие.

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