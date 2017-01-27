09:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арестованное здание "Томи" оценено в 66 миллионов рублей

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Специалисты оценили арестованное за долги по налогам здание "Томи" в 65,8 миллиона рублей. Как уточнили в УФССП, на данный момент задолженность клуба по налогам составляет 32 миллиона рублей. Долг сократился за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета "Томи".

– Произведена оценка административно-бытового корпуса "Томи", – цитирует ТАСС пресс-службу УФССП. - Процедуру проводила специализированная оценочная организация. Рыночная стоимость объекта, по которой планируется его передать на торги, составляет 65,8 миллиона рублей.

Для реализации здание будет передано в Росимущество в установленный законом срок – не ранее 10 и не позднее 20 рабочих дней со дня вынесения постановления. Предположительно передача пакета документов в Росимущество состоится в конце февраля при условии отсутствия обжалования постановления об оценке в судебном порядке. Отозвать имущество с реализации возможно только в случае, если задолженность будет погашена полностью.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3976401

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lokofanat

Как раз хватит на месячную зарплату всем игрокам и штабу :)

10:30

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