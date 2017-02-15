Арестованное за долги здание "Томи" выставлено на продажу

Приставы передали на реализацию арестованное за долги по налогам здание "Томи", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФССП по Томской области. Стоимость комплекса оценивается в 65,8 миллиона рублей. Необходимый пакет документов вместе с постановлением о передаче объекта на торги вчера был передан в территориальное управление Росимущества.

Здание было арестовано в октябре 2016 года в рамках исполнительного производства о взыскании с "Томи" задолженности в 39 миллионов рублей по налоговым платежам. На данный момент долги составляют 32 млн рублей. Они сократились за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета клуба. "Томь" испытывает серьезные финансовые проблемы.