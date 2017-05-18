Аренда "Петровского" обойдется "Тосно" в 4 миллиона рублей за матч

"Тосно" будет платить 4 миллиона рублей за каждый матч на стадионе "Петровский", сообщает kp.ru. Бывшая домашняя арена "Зенита" станет основной для клуба из Ленинградской области. По словам губернатора области Александра Дрозденко, все договоренности уже получены. А в городе Тосно для клуба построят тренировочную базу с полноразмерным полем с натуральным покрытием. На это выделят 250 миллионов рублей.
"Тосно", основанный в 2013 году, обеспечил себе выход в премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. В текущем сезоне клуб проводит домашние поединки в Великом Новгороде на трехтысячной арене.
30 лет за ЦСКА!
Хрень какая-то, это 60 ломтей за сезон??? Да они жируют, и непонятно с чего!
21:50
BoRussia
бред
21:21
merniloskut
Сбор с одной игры Тосно от силы полтора ляма... Откуда придёт остальное? Или заведующий газовой трубой сделает им подарок в виде отдельного крантика???
21:12
Boss38
Добро пожаловать в любую деревню России! Там аншлаг обеспечен
21:11
Хряк
А как с посещением матчей? Сколько болельщиков ходит на матч ? Кто знает, просветите)
21:10
shpasic
всего миллион долларов в год.
21:05
marksan
Ха-ха-ха!!!
20:54