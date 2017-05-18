Аренда "Петровского" обойдется "Тосно" в 4 миллиона рублей за матч

"Тосно" будет платить 4 миллиона рублей за каждый матч на стадионе "Петровский", сообщает kp.ru. Бывшая домашняя арена "Зенита" станет основной для клуба из Ленинградской области. По словам губернатора области Александра Дрозденко, все договоренности уже получены. А в городе Тосно для клуба построят тренировочную базу с полноразмерным полем с натуральным покрытием. На это выделят 250 миллионов рублей.

"Тосно", основанный в 2013 году, обеспечил себе выход в премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. В текущем сезоне клуб проводит домашние поединки в Великом Новгороде на трехтысячной арене.