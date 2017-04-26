Арбитры ошибочно отменили гол "Арсенала"

На 51-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Крылья Советов" (2:0) серьезную ошибку допустил второй ассистент Николай Еремин. Судья-помощник зафиксировал положение "вне игры" у игрока хозяев поля, в результате чего арбитр Александр Егоров не засчитал взятие ворот самарской команды. Между тем, автор гола не находился за линией офсайда – он располагался на одной линии с последним защитником "Крыльев".

Напомним, что для Еремина это был всего лишь второй матч после долгого отсутствия в премьер-лиге. Он несколько лет не назначался на игры чемпионата России после ошибок, допущенных в октябре 2012 года во встрече "Спартак" – ЦСКА (0:2). (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча