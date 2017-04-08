14:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу "Амкара"

Момент с назначением пенальти в матче "Крылья Советов" - "Амкар". Момент с назначением пенальти в матче "Крылья Советов" - "Амкар". Момент с назначением пенальти в матче "Крылья Советов" - "Амкар".
Момент с назначением пенальти в матче "Крылья Советов" - "Амкар".
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На 29-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Крылья Советов""Амкар" ошибочное решение приняла бригада судей, назначив 11-метровый удар в ворота самарцев. Арбитр Виталий Мешков сначала поступил верно: определил нарушение правил со стороны Дмитрия Ятченко и наказал его штрафным ударом. Однако затем второй ассистент Ринат Деушев сообщил Мешкову, что фол произошел внутри штрафной.

Рефери поверил помощнику, изменил свой первоначальный вердикт и указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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pushgun

Что то часто аммиаку подсуживают в этом сезоне. Хорошая команда раньше была, но привычка распродавать очки во втором круге их погубит.

15:46

inspire

avu1956 Не слишком ли часто карбамиду помогают? И почему? ============= заряжаем всех! и оппов и судей, у нас бабла же немеряно)))

15:44

avu1956

Не слишком ли часто карбамиду помогают? И почему?

15:40

Perry_Garr

вот и верь кому-попало!!

15:10

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