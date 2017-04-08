Арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу "Амкара"

На 29-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Амкар" ошибочное решение приняла бригада судей, назначив 11-метровый удар в ворота самарцев. Арбитр Виталий Мешков сначала поступил верно: определил нарушение правил со стороны Дмитрия Ятченко и наказал его штрафным ударом. Однако затем второй ассистент Ринат Деушев сообщил Мешкову, что фол произошел внутри штрафной.

Рефери поверил помощнику, изменил свой первоначальный вердикт и указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар"