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Арбитры Николаев и Федотов не сдали тесты по физподготовке

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Сегодня, как стало известно "СЭ", два судьи премьер-лиги Алексей Николаев и Игорь Федотов не смогли выполнить нормативы по физической подготовке. Николаев, самый опытный из действующих арбитров, на чьем счету 209 игр в чемпионатах России, впервые сдавал тест. Из-за болезни он пропустил часть подготовки ко второму этапу сезона. Федотов повторно не сумел пройти экзамен. Ранее он совсем немного не уложился в норматив на февральском сборе в Турции.

Отметим, что судьи, не сдавшие экзамены по физподготовке или правилам игры, не допускаются к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России. (Александр БОБРОВ)

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Материалы REN-TV

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