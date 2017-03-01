Арбитры Николаев и Федотов не сдали тесты по физподготовке

Сегодня, как стало известно "СЭ", два судьи премьер-лиги Алексей Николаев и Игорь Федотов не смогли выполнить нормативы по физической подготовке. Николаев, самый опытный из действующих арбитров, на чьем счету 209 игр в чемпионатах России, впервые сдавал тест. Из-за болезни он пропустил часть подготовки ко второму этапу сезона. Федотов повторно не сумел пройти экзамен. Ранее он совсем немного не уложился в норматив на февральском сборе в Турции.

Отметим, что судьи, не сдавшие экзамены по физподготовке или правилам игры, не допускаются к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России. (Александр БОБРОВ)