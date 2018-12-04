Арбитры Карасев, Левников и Еськов получили новые назначения

Определены арбитры и инспекторы матчей 17-го тура чемпионата России, которые пройдут с 8 по 10 декабря. Назначения получили:

"Крылья Советов" - "Ростов" - Карасев, Аверьянов, Елеференко (все - Москва), резервный Васильев (Ижевск), инспектор Фурса (Санкт-Петербург);

ЦСКА - "Енисей" - С.С.Лапочкин, Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Усачев (Ростов-на-Дону), резервный Турбин (Дмитров), инспектор Безубяк (Санкт-Петербург);

"Локомотив" - "Оренбург" - К.Левников, Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный), резервный Сухой (Люберцы), инспектор Гвардис (Калининград);

"Анжи" - "Спартак" - Безбородов, Данченко (Уфа), Гаврилин (Владимир); резервный Волошин (Смоленск), инспектор Чеботарев (Краснодар);

"Динамо" - "Урал" - Москалев (Воронеж), Абусуев (Санкт-Петербург), Петросян (Бронницы), резервный Мешков (Дмитров), инспектор Н.Левников (Санкт-Петербург);

"Краснодар" - "Уфа" - Еськов, Еремин, Сафьян (все - Москва), резервный Кукуян (Сочи), инспектор С.Лапочкин (Санкт-Петербург);

"Зенит" - "Рубин" - А.Матюнин, Чельцов, Шаламберидзе (все - Москва), резервный Казарцев (Санкт-Петербург), инспектор Колобаев (Москва);

"Ахмат" - "Арсенал" - Вилков (Нижний Новгород), Мосякин, Кобзев (оба - Москва), резервный С.Иванов (Ростов-на-Дону), инспектор Малый (Волгоград).

Сергей Карасев, Кирилл Левников и Алексей Еськов, чьи решения в играх предыдущего тура вызвали споры, продолжат работу в чемпионате России. А вот Виталий Мешков и Сергей Иванов смогут выполнять функции только резервных. Ошибочное решение Мешкова не перебить 11-метровый в игре "Енисей" - "Ахмат" едва не привело к подаче грозненцами протеста. А Иванов на 73-й минуте встречи "Краснодар" - "Урал" не показал вторую желтую карточку краснодарцу Куэве за неспортивное поведение и не удалил его с поля. (Александр Бобров)

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