Арбитры Еськов и Вилков получили отличные оценки. Травмированный Ристич штудирует правила игры

Арбитр Алексей Еськов, не удаливший на 59-й минуте матча "Спартак" – "Локомотив" (3:4) Алексея Миранчука, получил от инспектора Александра Колобаева отличную оценку – 8,5 балла. Изменить ее может только контрольно-квалификационная комиссия РФС, в которую входят Юрий Баскаков, Александр Егоров, Максим Лаюшкин, Виктор Пышкин и Михаил Ходырев.

Напомним, что Миранчук совершил серьезное нарушение правил, сделав прыжок (обе ноги оторвались от газона) и ударив Глушакова прямой ногой в область голени. Спартаковец, к счастью, травмы избежал. Но Миранчуку за такой фол следовало показать красную карточку, а Еськов ограничился желтой. А уже вскоре футболист железнодорожников забил гол, сравняв счет.

Инспектор поддержал решение Еськова и не стал снижать ему оценку за качество судейства.

Как стало известно "СЭ", и инспектор матча "Ростов" – "Краснодар" (0:0) Геннадий Куличенков принял сторону судьи Михаила Вилкова, не удалившего на 42-й минуте Владимира Дядюна. Нападающий ростовчан ударил Михайло Ристича прямой ногой в голеностоп, нанеся сопернику травму, приведшую к его замене. Судья ограничился вынесением предупреждения и получил за свою работу 8,4 балла.

А травмированный Ристич тем временем пропустит как минимум два ближайших матча краснодарцев – с "Црвеной Звездой" и "Динамо". (Александр БОБРОВ)