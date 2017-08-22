Арбитры Еськов и Вилков получили отличные оценки. Травмированный Ристич штудирует правила игры

Арбитр Алексей Еськов, не удаливший на 59-й минуте матча "Спартак" – "Локомотив" (3:4) Алексея Миранчука, получил от инспектора Александра Колобаева отличную оценку – 8,5 балла. Изменить ее может только контрольно-квалификационная комиссия РФС, в которую входят Юрий Баскаков, Александр Егоров, Максим Лаюшкин, Виктор Пышкин и Михаил Ходырев.
Напомним, что Миранчук совершил серьезное нарушение правил, сделав прыжок (обе ноги оторвались от газона) и ударив Глушакова прямой ногой в область голени. Спартаковец, к счастью, травмы избежал. Но Миранчуку за такой фол следовало показать красную карточку, а Еськов ограничился желтой. А уже вскоре футболист железнодорожников забил гол, сравняв счет.
Инспектор поддержал решение Еськова и не стал снижать ему оценку за качество судейства.
Как стало известно "СЭ", и инспектор матча "Ростов" – "Краснодар" (0:0) Геннадий Куличенков принял сторону судьи Михаила Вилкова, не удалившего на 42-й минуте Владимира Дядюна. Нападающий ростовчан ударил Михайло Ристича прямой ногой в голеностоп, нанеся сопернику травму, приведшую к его замене. Судья ограничился вынесением предупреждения и получил за свою работу 8,4 балла.
А травмированный Ристич тем временем пропустит как минимум два ближайших матча краснодарцев – с "Црвеной Звездой" и "Динамо". (Александр БОБРОВ)
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- Максим Лаюшкин
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- Алексей Еськов (судья)
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- Динамо Москва (футбол)
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- Црвена Звезда (Футбол)
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- Михайло Ристич
Тот самый Зануда
Что-то господин Бобров помалкивал когда в прошедшем сезоне ныне "потерпевший" Глушаков нанёс травму Газинскому и того под ручки увёл медперсонал с поля,а чуть ранее шипами отмассировал голень Жонатасу,и при этом даже горчичников не удосужился в обоих эпизодах.А тут видите ли прямая красная и всё тут.Ловко однако.
17:37
Podvodnik
Вся Спартаковская нечисть, в т.ч и пресса. все жаждут крови судьи. Особенно Черданцев. Все кричат, что должен быть удалён Миранчук, но никто не приводит пункт ПРАВИЛ, на основании чего он должен быть удалён.
17:36
RoyalHunter
всё правильно
17:27
Slim Taller
Кстати,прочитав бобровский заголовок,можно подумать,что судьи отработали плохо и еле-еле избежали двоек.На самом деле,они получили оценки "отлично".
17:22
Slim Taller
Еськов заслуженно получил отличную оценку.Кстати,Глушаков давным-давно заслужил,что-бы ему заехали по ногам.Костолом ещё тот.Вилков также отсудил хорошо и поступил правильно в моменте нарушения Дядюна.Было совершенно очевидно,что Дядюн не играл агрессивно, и жёлтая карточка вполне адекватное наказание за неосторожный фол.
17:19
genas
да и на Самедове надо разобраться... Самедова незаслуженно удалили
17:17
Podvodnik
Посмотрите на фотографию. Посмотрели? А теперь ответьте, почему грязно-чёрная лапа хватает белую руку судьи. Почему владелец этой лапы не получил предупреждения за насилие над судьёй. Наши судьи должны быть до конца принципиальны, тогда их будут уважать и их решения считать окончательными.
17:10
Вячедин
Бобров, как всегда, не прав
17:02