Арбитры чемпионата России сдали нормативы по физподготовке

В Турции стартовал учебно-тренировочный сбор арбитров премьер-лиги, который продлится до 21 февраля, сообщает пресс-служба РФС.

Сегодня судьи сдали контрольные нормативы по физической подготовке. С утра арбитрам предстояло выполнить спринт-тест, состоящий из 6 отрезков по 40 метров, и интервальный тест ФИФА, в котором бег высокой интенсивности чередуется с периодами восстановления - общей дистанцией 4000 метров. Ассистенты судей, помимо спринт-теста 6х30 м и интервального теста ФИФА, также сдавали так называемый CODA-тест, главная задача которого - оценка скорости и техники выполнения специфической работы ассистента на футбольном поле - изменения направления движения и способа перемещения.

Судьи сдавали нормативы под контролем системы измерения частоты сердечных сокращений, скорость выполнения тестов фиксировалась с помощью соответствующих электронных устройств. Все арбитры подтвердили высокий уровень готовности к соревновательному периоду, уложившись с запасом в установленные нормативы. Сами участники сбора отметили, что сдача тестов прошла в рабочей, конструктивной обстановке.

Отмечается, что по причине травм не смогли полностью выполнить нормативы по физической подготовке Игорь Федотов и Игорь Демешко. Им будет предоставлена возможность сдать тесты после полного восстановления.

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