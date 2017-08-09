Арбитру Турбину поставлена "единица", Николаеву - "двойка"

Арбитр Евгений Турбин, работавший на матче 4-го тура чемпионата России "Динамо" – "Амкар" (3:0), за качество судейства получил 7,4 балла. Это примерно равно "единице" по пятибалльной шкале. Теперь рефери из Дмитрова придется вслед за Кириллом Левниковым, получившим такую же оценку за игру ЦСКА – "СКА-Хабаровск" (2:0), отправиться в первый дивизион. Оба они в течение некоторого времени перестанут получать назначения на матчи премьер-лиги.

Турбин на 89-й минуте игры "Динамо" с "Амкаром" ошибочно не наказал хозяев поля пенальти, когда динамовский защитник рукой схватил за майку Гасилина, задержал его и завалил на газон. Нападающий гостей безуспешно апеллировал к судье. А на 90+1-й минуте арбитр ошибочно не удалил игрока гостей Конде за лишение соперника явной возможности забить гол. В том эпизоде игрок пермяков сбил Бечирая, убегавшего один на один с вратарем. Судья назначил штрафной удар, но показал нарушителю желтую карточку, а не красную.

За две серьезные ошибки инспектор встречи Александр Колобаев поставил 7,4 балла.

"Двойку" (7,9 балла) за матч 4-го тура "Краснодар" – "Урал" (1:1) получил Алексей Николаев. Предположительно, снижение оценки связано с ошибочным назначением 11-метрового удара в ворота гостей. (Александр БОБРОВ)