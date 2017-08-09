Арбитру Турбину поставлена "единица", Николаеву - "двойка"

Арбитр Евгений Турбин, работавший на матче 4-го тура чемпионата России "Динамо" – "Амкар" (3:0), за качество судейства получил 7,4 балла. Это примерно равно "единице" по пятибалльной шкале. Теперь рефери из Дмитрова придется вслед за Кириллом Левниковым, получившим такую же оценку за игру ЦСКА – "СКА-Хабаровск" (2:0), отправиться в первый дивизион. Оба они в течение некоторого времени перестанут получать назначения на матчи премьер-лиги.
Турбин на 89-й минуте игры "Динамо" с "Амкаром" ошибочно не наказал хозяев поля пенальти, когда динамовский защитник рукой схватил за майку Гасилина, задержал его и завалил на газон. Нападающий гостей безуспешно апеллировал к судье. А на 90+1-й минуте арбитр ошибочно не удалил игрока гостей Конде за лишение соперника явной возможности забить гол. В том эпизоде игрок пермяков сбил Бечирая, убегавшего один на один с вратарем. Судья назначил штрафной удар, но показал нарушителю желтую карточку, а не красную.
За две серьезные ошибки инспектор встречи Александр Колобаев поставил 7,4 балла.
"Двойку" (7,9 балла) за матч 4-го тура "Краснодар" – "Урал" (1:1) получил Алексей Николаев. Предположительно, снижение оценки связано с ошибочным назначением 11-метрового удара в ворота гостей. (Александр БОБРОВ)
- Амкар
- ЦСКА (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Евгений Турбин
- Алексей Николаев (судья)
- Кирилл Левников
Вопреки
Нормально, да ? Получивший двойку Николаев, нарисовавший странный пеналь и спасший "Краснодар" от поражения по велению совести (???), уже назначен на матч пострадавшего от ЦСКА, хабаровского СКА с "Рубином" - и что теперь, казанцам ждать реабилитации судейского корпуса и придуманного пеналя уже в ворота Бердыевской банды ??? А-У, господа МУТКО и Будогосский - где честный чемпионат, о котором вы нам так часто говорите ??? Почему столичным адм. ресурсникам (ЦСКА, Зениту, Спартаку, Локомотиву) и денежному мешку (Краснодару) откровенно арбитры помогают в матчах с командами, не имеющими "крыши" в Москве и Питере, а "Рубину" на питерском мемориале долгостроя придумывают "голевой" офсайд у Азмуна, а у "Локомотива" не удаляют защитника за снос игрока гостей толчком в грудь, а потом придумывают голевой штрафной на Миранчуке, решивший исход встречи с тем же СКА ??? Теперь Николаев обязан будет исправлять косяки свои и дружбанов в Хабаровске в ущерб казанским. Вот болото.
13:57
Adios Amigos R...
Николаева рас пять и распять!!!
13:57
SP2
И всё таки - если 7,4 это кол по пятибальной, то зачем понадобились оценки от 1 до 6 по десятибальной??
13:48
marksan
Писать не о чем. да и не хочется! Когда она хунта в судейском корпусе. начиная с Будогосского, какие могут быть вопросы! Сегодня уже писали, что ещё один сынок околофутбольного начальства в арбитры выбился1
13:44
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В начале лета было опубликовано видео, где Турбынкин судит юношей полупрофессионалов. Это отпад. Назначил два таких пенальти, что хоть стой хоть падай. А это недоразумение Будка еще и в ПЛ пристроил, видимо не за красивые глаза, а за толику малую.
13:16
Дмит23
Wild Weasel, не Колобаев, а Николаев
13:07
Дмит23
Я бы ещё понял если Турбин ошибся при счёте 1:0. Было бы более или менее ясно что возможно заряжен и кого-то тащит. Но это же при счёте 3:0!!!!!!!!! Это говорит только о квалификации судьи. Зачем его держат???
13:04
Wild Weasel
Я не понял, Турбин за ошибки в концовке матча, которые уже не могли повлиять на результат (Динамо уже вело 3:0) получил "единицу"? А Колобаев за ошибку, однозначно изменившую результат (на 90+4 минуте!!!) - "двойку"? Как так???
12:58
Дмит23
Турбин косячит через матч. Его каждый раз наказывают и возвращают. Для чего его тогда держать? И вообще что за наказание такое когда отправляют в фнл? Там то в чём клубы виноваты что туда такого судью отправляют?
12:57
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Блатари Будки подтверждают свой низкий уровень. Развалил итак на ладан дышавший ДСИ этот сексот.
12:57