Арбитражный суд Петербурга не дал ход делу о банкротстве "Тосно"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без движения заявление "Тосно" о собственном банкротстве, сообщает "Р-Спорт". Заявление, которое арбитраж зарегистрировал 17 июля, оставлено без движения до 21 августа. Сведений о сумме задолженности клуба материалы суда не содержат.

"Тосно" в сезоне-2017/18 выиграл Кубок России и вылетел из премьер-лиги. В конце мая клуб прекратил свое существование из-за больших долгов. По словам бывшего футболиста клуба Павла Погребняка, задолженность составляет 60 миллионов рублей.