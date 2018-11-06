Арбитражный суд Пермского края признал "Амкар" банкротом

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом "Амкар", информирует "РИА Новости".

Пермский клуб в сезоне-2017/18 занял 13-е место в РПЛ и в стыковых матчах обыграл "Тамбов" (2:0, 1:0), благодаря чему сохранил место в элитном дивизионе чемпионата России. Впоследствии "Амкар" не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2018/19.

"Суд принял решение признать общественную организацию "ФК "Амкар" несостоятельным банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев", - вынесла решение судья Светлана Коньшина.

Согласно бухгалтерскому балансу, представленному в суде, общая сумма задолженности футбольного клуба составляет 540 миллионов 32 тысячи рублей, из которых около 107 миллионов рублей - задолженность по зарплате перед работниками клуба, в том числе и перед игроками.

- Реализация имущества клуба позволит закрыть лишь долги по зарплате. По возможности хотелось бы закрыть долги перед остальными кредиторами (юридическими лицами и предпринимателями, бюджетом, по налогам и сборам), но будем исходить из того, что мы соберем от массы всех активов, - отметил заместитель генерального директора "Амкара" по правовым вопросам Сергей Мальцев.