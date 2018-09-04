Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск ростовского фонда к РПЛ на 5,4 миллиона

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск благотворительного "Фонда поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" к РПЛ. Ранее истец требовал взыскать с ответчика 5,4 миллиона рублей.

Как сообщают "РИА Новости", представители истца и ответчика не пришли на заседание во вторник, причем истец не направил своего представителя в суд повторно. Суд удовлетворил ходатайство представителя третьего лица – ФК "Ростов" – об оставлении иска без рассмотрения.

В соответствии с процессуальным законодательством, арбитражный суд может оставить иск без рассмотрения, в частности, если истец повторно не явился на судебное заседание и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

Ранее этот же фонд подавал иск на ФК "Ростов" на 737 миллионов рублей, но этот иск также не был удовлетворен.