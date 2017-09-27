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17:35 | Футбол — РФПЛ

Арбитрам Турбину и Сельдякову по "единице", Галимову - "двойка"

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Как стало известно "СЭ", три арбитра премьер-лиги за свои недавние матчи получили "неуды". Качество работы Евгения Турбина ("Урал""Тосно" – 3:1) оценено 7,3 балла ("единица" по пятибалльной системе), Владимира Сельдякова ("Тосно""Спартак" – 2:2) – 7,4 балла, Романа Галимова ("Зенит""Уфа" – 3:0) – 7,9 балла ("двойка").

Турбину и Сельдякову грозит понижение в ранге и перевод в ФНЛ, откуда Турбин только недавно вернулся. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

турбинкина надо к стенке вместе с его покровителем Будкой поставить. Факт.

17:43