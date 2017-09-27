Арбитрам Турбину и Сельдякову по "единице", Галимову - "двойка"

Как стало известно "СЭ", три арбитра премьер-лиги за свои недавние матчи получили "неуды". Качество работы Евгения Турбина ("Урал" – "Тосно" – 3:1) оценено 7,3 балла ("единица" по пятибалльной системе), Владимира Сельдякова ("Тосно" – "Спартак" – 2:2) – 7,4 балла, Романа Галимова ("Зенит" – "Уфа" – 3:0) – 7,9 балла ("двойка").

Турбину и Сельдякову грозит понижение в ранге и перевод в ФНЛ, откуда Турбин только недавно вернулся. (Александр БОБРОВ)

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Правильно ли назначен пенальти в пользу "Зенита"?