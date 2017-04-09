Арбитра Мешкова могут перевести в первый дивизион

В соответствии с новыми правилами, установленными в департаменте судейства и инспектирования РФС (ДСИ), арбитрам премьер-лиги, получившим в двух играх чемпионата России неудовлетворительные оценки 7,9 балла и ниже, после окончания сезона грозит перевод в первый дивизион. При этом учитываются только те оценки, которые получены в последнее время. Прошлогодним "штрафникам", не лучшим образом судившим матчи первой части сезона, объявлена своеобразная амнистия. Руководство ДСИ те "двойки" почему-то решило не учитывать.

В итоге с угрозой остаться без работы в премьер-лиге весной столкнулись то ли шесть, то ли семь арбитров. Один из них - Виталий Мешков, работавший вчера в Самаре. Качество его судейства однажды уже оценили невысоким баллом. Теперь его судьба зависит от мнений инспектора матча "Крылья Советов" - "Амкар" Михаила Ходырева и членов контрольно-квалификационной комиссии РФС.

Между тем в субботу Мешков совершил как минимум одну серьезную ошибку. Она состояла в том, что он доверился своему помощнику Ринату Деушеву и на 29-й минуте назначил пенальти в ворота самарцев.

Мешков сначала поступил верно: определил нарушение правил со стороны Ятченко и наказал его штрафным ударом. Однако затем второй ассистент Деушев сообщил судье, что фол произошел внутри штрафной. Рефери поверил, изменил свой первоначальный вердикт и указал на 11-метровую отметку.

А на 62-й минуте Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, еще раз вызвав недовольство самарцев. Правильно ли судья оценил действия Зайцева, коснувшегося мяча рукой? С одной стороны, рука футболиста не задрана вверх и не так сильно отставлена в сторону. С другой, удар нанесен с дальнего расстояния, скорость полета мяча невысока. Из-за положения руки площадь тела игрока "Амкара" увеличена - благодаря этому прервалась передача.

Полагаю, в данном эпизоде можно говорить о том, что у Мешкова были основания назначить пенальти. (Александр БОБРОВ)