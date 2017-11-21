Арбитра Еськова назначили на два матча в одном туре

Определены арбитры и инспекторы матчей 18-го тура чемпионата России, которые пройдут с 24 по 27 ноября.

Отметим редкий случай: Алексею Еськову придется работать на двух играх – в Грозном ("Ахмат" – "Уфа") и Москве ("Спартак" – "Зенит"). Странно, что назначение резервным получил Ранэль Зияков, не судивший не только в премьер-лиге, но даже в первом дивизионе. Дмитрий Недвижай и устроивший недавно скандал в Красноярске Александр Борисов (матч "Енисей" – "Спартак-2") на время отстранены от работы в ФНЛ и тоже не должны назначаться резервными в соревновании выше уровнем.

Вопреки ожиданиям на центральный матч тура между "Спартаком" и "Зенитом" назначили не Михаила Вилкова, а Виталия Мешкова. Возможно, одна из причин в том, что нижегородец уже трижды в этом чемпионате обслуживал игры с участием петербуржцев: "Зенит" – "Спартак" (5:1), "Краснодар" – "Зенит" (0:2) и ЦСКА – "Зенит" (0:0). Также не исключено, что Вилкова приберегают к московскому дерби "Спартак" – ЦСКА.

Что касается Мешкова, то он приступил к обслуживанию игр чемпионата-2017/18 только 23 сентября. Подмосковный рефери по разу судил матчи красно-белых и сине-бело-голубых: "Спартак" – "Анжи" (2:2) и "Зенит" – "Локомотив" (0:3). В Санкт-Петербурге он допустил серьезную ошибку: на 10-й секунде (!) не назначил пенальти в ворота железнодорожников за фол Кверквелии. А в игре на "Открытие Арене" он ошибочно наказал махачкалинцев 11-метровым ударом, усмотрев нарушение правил в единоборстве Яковлева с Ананидзе.

Общий список назначений выглядит так:

"Амкар" – "Динамо": ЧИСТЯКОВ (Азов), Назаров (Ставрополь), Глот (Ярославль), резервный Чебан (Москва), инспектор Куличенков (Тула);

"Тосно" – "Арсенал": А.В.НИКОЛАЕВ (Москва), А.Богданов (Верея), Елеференко (Москва), резервный К.Левников (Санкт-Петербург), инспектор Ходырев (Москва);

"Ахмат" – "Уфа": ЕСЬКОВ, Мосякин, Болотенков (все – Москва), резервный Недвижай (Ставрополь), инспектор Зуев (Москва);

"Урал" – "Краснодар": МОСКАЛЕВ (Воронеж), Жвакин, Болховитин (оба – Ленинградская область), резервный Борисов (Самара), инспектор А.Бутенко (Москва);

"Рубин" – ЦСКА: С.ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все – Ростов-на-Дону), резервный Зияков (Набережные Челны), инспектор Чеботарев (Краснодар);

"Ростов" – "Анжи": ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Кобзев, Чельцов (оба – Москва), резервный Кукуян (Сочи), инспектор Колобаев (Москва);

"СКА-Хабаровск" – "Локомотив": ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Кудрявцев (Санкт-Петербург), Колосков (Уфа), резервный Анопа (Благовещенск), инспектор Н.Иванов (Санкт-Петербург);

"Спартак" – "Зенит": МЕШКОВ (Дмитров), Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы), резервный Еськов, инспектор Жафяров (оба – Москва). (Александр БОБРОВ)