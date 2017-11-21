20:50 | Футбол — РФПЛ

Арбитра Еськова назначили на два матча в одном туре

Алексей ЕСЬКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Алексей ЕСЬКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Определены арбитры и инспекторы матчей 18-го тура чемпионата России, которые пройдут с 24 по 27 ноября.

 
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Отметим редкий случай: Алексею Еськову придется работать на двух играх – в Грозном ("Ахмат" – "Уфа") и Москве ("Спартак" – "Зенит"). Странно, что назначение резервным получил Ранэль Зияков, не судивший не только в премьер-лиге, но даже в первом дивизионе. Дмитрий Недвижай и устроивший недавно скандал в Красноярске Александр Борисов (матч "Енисей" – "Спартак-2") на время отстранены от работы в ФНЛ и тоже не должны назначаться резервными в соревновании выше уровнем.

Вопреки ожиданиям на центральный матч тура между "Спартаком" и "Зенитом" назначили не Михаила Вилкова, а Виталия Мешкова. Возможно, одна из причин в том, что нижегородец уже трижды в этом чемпионате обслуживал игры с участием петербуржцев: "Зенит" – "Спартак" (5:1), "Краснодар" – "Зенит" (0:2) и ЦСКА – "Зенит" (0:0). Также не исключено, что Вилкова приберегают к московскому дерби "Спартак" – ЦСКА.

Что касается Мешкова, то он приступил к обслуживанию игр чемпионата-2017/18 только 23 сентября. Подмосковный рефери по разу судил матчи красно-белых и сине-бело-голубых: "Спартак" – "Анжи" (2:2) и "Зенит" – "Локомотив" (0:3). В Санкт-Петербурге он допустил серьезную ошибку: на 10-й секунде (!) не назначил пенальти в ворота железнодорожников за фол Кверквелии. А в игре на "Открытие Арене" он ошибочно наказал махачкалинцев 11-метровым ударом, усмотрев нарушение правил в единоборстве Яковлева с Ананидзе.

Общий список назначений выглядит так: 
"Амкар""Динамо": ЧИСТЯКОВ (Азов), Назаров (Ставрополь), Глот (Ярославль), резервный Чебан (Москва), инспектор Куличенков (Тула); 
"Тосно""Арсенал": А.В.НИКОЛАЕВ (Москва), А.Богданов (Верея), Елеференко (Москва), резервный К.Левников (Санкт-Петербург), инспектор Ходырев (Москва); 
"Ахмат""Уфа": ЕСЬКОВ, Мосякин, Болотенков (все – Москва), резервный Недвижай (Ставрополь), инспектор Зуев (Москва); 
"Урал""Краснодар": МОСКАЛЕВ (Воронеж), Жвакин, Болховитин (оба – Ленинградская область), резервный Борисов (Самара), инспектор А.Бутенко (Москва); 
"Рубин"ЦСКА: С.ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все – Ростов-на-Дону), резервный Зияков (Набережные Челны), инспектор Чеботарев (Краснодар); 
"Ростов""Анжи": ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Кобзев, Чельцов (оба – Москва), резервный Кукуян (Сочи), инспектор Колобаев (Москва); 
"СКА-Хабаровск""Локомотив": ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Кудрявцев (Санкт-Петербург), Колосков (Уфа), резервный Анопа (Благовещенск), инспектор Н.Иванов (Санкт-Петербург); 
"Спартак""Зенит": МЕШКОВ (Дмитров), Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы), резервный Еськов, инспектор Жафяров (оба – Москва). (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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самарец

наверное Еськов ипотеку платит Вот и решили ему помочь

21:16

marksan

У полковника Будогосского опять праздник? Интересно, какое отношение он имеет к налоговым органам? Наверно. такое же как и к МЧС!

21:04