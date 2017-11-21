Арбитра Еськова назначили на два матча в одном туре

Определены арбитры и инспекторы матчей 18-го тура чемпионата России, которые пройдут с 24 по 27 ноября.
Отметим редкий случай: Алексею Еськову придется работать на двух играх – в Грозном ("Ахмат" – "Уфа") и Москве ("Спартак" – "Зенит"). Странно, что назначение резервным получил Ранэль Зияков, не судивший не только в премьер-лиге, но даже в первом дивизионе. Дмитрий Недвижай и устроивший недавно скандал в Красноярске Александр Борисов (матч "Енисей" – "Спартак-2") на время отстранены от работы в ФНЛ и тоже не должны назначаться резервными в соревновании выше уровнем.
Вопреки ожиданиям на центральный матч тура между "Спартаком" и "Зенитом" назначили не Михаила Вилкова, а Виталия Мешкова. Возможно, одна из причин в том, что нижегородец уже трижды в этом чемпионате обслуживал игры с участием петербуржцев: "Зенит" – "Спартак" (5:1), "Краснодар" – "Зенит" (0:2) и ЦСКА – "Зенит" (0:0). Также не исключено, что Вилкова приберегают к московскому дерби "Спартак" – ЦСКА.
Что касается Мешкова, то он приступил к обслуживанию игр чемпионата-2017/18 только 23 сентября. Подмосковный рефери по разу судил матчи красно-белых и сине-бело-голубых: "Спартак" – "Анжи" (2:2) и "Зенит" – "Локомотив" (0:3). В Санкт-Петербурге он допустил серьезную ошибку: на 10-й секунде (!) не назначил пенальти в ворота железнодорожников за фол Кверквелии. А в игре на "Открытие Арене" он ошибочно наказал махачкалинцев 11-метровым ударом, усмотрев нарушение правил в единоборстве Яковлева с Ананидзе.
Общий список назначений выглядит так:
"Амкар" – "Динамо": ЧИСТЯКОВ (Азов), Назаров (Ставрополь), Глот (Ярославль), резервный Чебан (Москва), инспектор Куличенков (Тула);
"Тосно" – "Арсенал": А.В.НИКОЛАЕВ (Москва), А.Богданов (Верея), Елеференко (Москва), резервный К.Левников (Санкт-Петербург), инспектор Ходырев (Москва);
"Ахмат" – "Уфа": ЕСЬКОВ, Мосякин, Болотенков (все – Москва), резервный Недвижай (Ставрополь), инспектор Зуев (Москва);
"Урал" – "Краснодар": МОСКАЛЕВ (Воронеж), Жвакин, Болховитин (оба – Ленинградская область), резервный Борисов (Самара), инспектор А.Бутенко (Москва);
"Рубин" – ЦСКА: С.ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все – Ростов-на-Дону), резервный Зияков (Набережные Челны), инспектор Чеботарев (Краснодар);
"Ростов" – "Анжи": ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Кобзев, Чельцов (оба – Москва), резервный Кукуян (Сочи), инспектор Колобаев (Москва);
"СКА-Хабаровск" – "Локомотив": ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Кудрявцев (Санкт-Петербург), Колосков (Уфа), резервный Анопа (Благовещенск), инспектор Н.Иванов (Санкт-Петербург);
"Спартак" – "Зенит": МЕШКОВ (Дмитров), Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы), резервный Еськов, инспектор Жафяров (оба – Москва). (Александр БОБРОВ)
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Виталий Мешков
- Михаил Вилков
- Алексей Николаев (судья)
- Арсенал Тула
- Уфа
- Тосно
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Владимир Москалев
- Роман Галимов (судья)
- Артем Чистяков
самарец
наверное Еськов ипотеку платит Вот и решили ему помочь
21:16
marksan
У полковника Будогосского опять праздник? Интересно, какое отношение он имеет к налоговым органам? Наверно. такое же как и к МЧС!
21:04