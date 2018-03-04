Арбитр Вилков ошибочно не удалил Луиза Адриану

На 60-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" серьезную ошибку допустил арбитр Михаил Вилков, не удалив нападающего красно-белых Луиза Адриану. В том эпизоде спартаковец совершил серьезное нарушение правил, ударив Игоря Денисова прямой ногой в область ахиллова сухожилия. (Александр БОБРОВ)

Луиз Адриану ударил Игоря Денисова прямой ногой в область ахиллова сухожилия.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"