Арбитр Вилков ошибочно не удалил Луиза Адриану

На 60-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" серьезную ошибку допустил арбитр Михаил Вилков, не удалив нападающего красно-белых Луиза Адриану. В том эпизоде спартаковец совершил серьезное нарушение правил, ударив Игоря Денисова прямой ногой в область ахиллова сухожилия. (Александр БОБРОВ)
Луиз Адриану ударил Игоря Денисова прямой ногой в область ахиллова сухожилия.
el0le
никто не удивлён, этот луис адриано ещё тот паршивец
22:29 4 марта
Flamenco
Не важно кто кому заплатил, важно другое! ПАРОВОЗ идет на пролом и заберет золото! Спартак пока претендует на зону ЕЛ... Краснодар в тройке точно будет!
20:36 4 марта
pahom-17
О вездесущий Бобров...эко его плющит...)))))
19:12 4 марта
гаттузо туп
Бобров смешной,по-ходу далек от футбика прилично.Вилков во всяком случае был последователен,не удалил Фернандеша и не удалил Андриано.А ваша редакция реально превратилась в сборище делитантов,у которых ума хватает ток на то,чтобы из пальца(а может и не только) че то высасывать.Вчера из рядового матча шабаш на сутки устроили.Тот закончиля,теперь новый надо раздуть?
19:06 4 марта
Monakh007
Такое написать мог только дебил.
19:02 4 марта
lsergey733
Бобров, напишите еще, что Селихов сам в себя файер бросил. Это в вашем стиле не профессионализма.
18:59 4 марта
maak
Странник-777 Две очевидные руки на подступах к штрафной в первом тайме Вилок не увидел. Как Фернадеш пытался убить Ещенко - не увидел... Зато увидел, как Рыбус исполнял ласточку без контакта, и дал штрафной с линий штрафной площадки... Все ожидаемо. Вилок, он и в Африке - Вилок...=========================Нужно сказать Вилкову спасибо, что не дал желтую Самедову, когда Рыбус головой ударился о его плечо. Отделались штрафным.
18:58 4 марта
Тринадцатый
Бобров , хватит на сегодня бреда ... сделай паузу ...
18:53 4 марта
Странник-777
Луиз Адриану ударил Игоря Денисова прямой ногой в область ахиллова сухожилия.... Таких моментов в сторону Спартака было с десяток. Но Вилок наковырял 5!!!! горчичников Спартаку, а паровозникам дал только один... Совесть надо все таки иметь хоть какую-то? Играл в мерзких условиях, поле невероятно скользкое... Рефери долен делать на это поправку. Одно дело, когда оступился, подскользнулся и нарушил правила, совсем другое, когда Фернандеш на взводе, умышленно, после стычки с Максимовичем, летит в прыжке аж за 5-6 метров с высоко поднятой ногой - шипами в кость....
18:49 4 марта
Странник-777
С конями рубились на льду... А перед ЧМ дадут почти месяц на "подготовку", Хотя просрут еще в группе. И начну чемпионат через несколько недель после финала ЧМ. Кто-то реально верит, что наши доберутся до финала?... При СССР чемпионат шел своим ходом. Право на пеенос игры имели только команды, где больше двух игроков уезжали в сборную.
18:45 4 марта
mallwen
Боброву Локо проплатил чтоли?
18:41 4 марта
Странник-777
Лучше бы мля гнаписали, что это был антифутбол. Нельзя в таких условиях проводить матчи ПРОФЕССИОНаЛЬНОЙ футбольной лиги! Спартак с бомжами, с Зенитом, с Крылашками... играет на снежном болоте... И это, когда в в его составе высокотехничные высокооплачиваемые игроки. Хватит издеваться над российским футболом! Летом два месяца каникулы, а потом играют в грязи, в снегу, при зимних морозах.
18:40 4 марта
lsergey733
Бобров, зачем пишите ерунду? Значит, по вашему, прыжок прямой ногой шипами вперед от Фернандеша не тянет на красную, а Адриану наступил сзади на ногу Денисову - это красная... Ха-ха-ха, да вы не журналист и не эксперт, а человек с пониженной социальной ответственностью.
18:37 4 марта
Странник-777
Две очевидные руки на подступах к штрафной в первом тайме Вилок не увидел. Как Фернадеш пытался убить Ещенко - не увидел... Зато увидел, как Рыбус исполнял ласточку без контакта, и дал штрафной с линий штрафной площадки... Все ожидаемо. Вилок, он и в Африке - Вилок...
18:35 4 марта
ВВладимир
Что то не слышно Хусаинова! Ведь Вилков должен был удалить Зобнина и Андриано. Выскажись Хусаинов.
18:33 4 марта
rom1982
в этой газете дибилы работают? такое впечатление что вчера с зенитом и сегодня со спартаком мы с этими идиотами разные матчи смотрели(
18:32 4 марта
ugdim
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) - кто бы говорил - шпала старая креозотная
18:32 4 марта
Странник-777
Бобров чего там курит?
18:31 4 марта
ugdim
Jean4 +++++!!!!! В точку
18:30 4 марта
Slim Taller
Вилков просто не увидел.Кабы не показали повтор,то и никто-бы не увидел.
18:30 4 марта
toxa-rv@list
да вообще называть это футболом - одна большая ошибка! и не Вилков в этом виноват. дайте им клюшки - и то хоть на что-то будет похоже
18:30 4 марта
Wild Weasel
Ага, желтую за безрассудный и страшный прыжок Фернандеша в первом тайме, а здесь сразу красную? А, забыл, теперь же СЭкс не за Спартак...
18:30 4 марта
Jean4
А почему сразу удалил, а не желтая? Ааа это же бобров, псевдоэксперт в области судейства.
18:29 4 марта
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
пзц. одним словом свинья. да еще и загорелая.
18:29 4 марта
ntsg62
После этого Спартак и дальше будет ломать соперников,как же,за этот клуб болеет сам Сурков и Лавров с коксом!
18:29 4 марта
Jearom
задрали стоп-кадры выдавать за истину. все было на видеоповторе видно - не было удара прямой ногой, сбоку пришлось.. хотя сегодня все комментарии "экспердов" - за Локомотив.
18:28 4 марта
nefanat
свиньи есть свиньи
18:28 4 марта
GoaLapagosS
Нефилим КАКИМ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ?
18:27 4 марта
VitGun
Александр Бобров обдолбался несвежей боярой? Удалять должны были Фернандеша еще в 1-м тайме.
18:27 4 марта
Нефилим
И прекрасно. Ничья идеальный результат для преследователей. Зато его могут дисквалифицировать на пару матчей, раз судья эпизод не видел. По правилам.
18:26 4 марта