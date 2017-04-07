17:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр Васильев идет на рекорд – 4 матча за 7 дней!

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Уникальное достижение может установить в воскресенье арбитр Станислав Васильев. Благодаря сотрудникам департамента судейства и инспектирования РФС рефери из Ижевска получил несколько назначений и в течение семи дней со 2 по 9 апреля будет работать на четырех (!) матчах в четырех городах.

2 апреля он был в Казани, где выполнял функции резервного на игре чемпионата России "Рубин""Зенит". Затем Васильев переехал в Екатеринбург, где 6 апреля его ждал кубковый полуфинал "Урал""Рубин". В субботу в подмосковных Химках ему предстоит судить (уже в роли арбитра) игру в первом дивизионе "Химки""Енисей". А в воскресенье он числится резервным в бригаде арбитров матча премьер-лиги "Краснодар"ЦСКА. (Александр БОБРОВ)

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