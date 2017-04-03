Арбитр Турбин не наказал Смолова предупреждением

На 27-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Ростов" – "Краснодар" судья Евгений Турбин имел основания для применения дисциплинарных санкций к нападающему "быков" Федору Смолову. Форвард гостей сыграл безрассудно, совершил прыжок, пытаясь опередить Федора Кудряшова, не успел сыграть в мяч и прямой ногой ударил соперника в голеностоп. Турбин не стал назначать штрафной удар, продолжил игру, а после ее остановки не наказал Смолова желтой карточкой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар"