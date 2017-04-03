20:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр Турбин не наказал Смолова предупреждением

Арбитр Турбин не наказал Смолова предупреждением. Фото Телеканал "Наш футбол" Арбитр Турбин не наказал Смолова предупреждением. Фото Телеканал "Наш футбол" Арбитр Турбин не наказал Смолова предупреждением. Фото Телеканал "Наш футбол"
Арбитр Турбин не наказал Смолова предупреждением. Фото Телеканал "Наш футбол"
0
0
0
0
1

На 27-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Ростов""Краснодар" судья Евгений Турбин имел основания для применения дисциплинарных санкций к нападающему "быков" Федору Смолову. Форвард гостей сыграл безрассудно, совершил прыжок, пытаясь опередить Федора Кудряшова, не успел сыграть в мяч и прямой ногой ударил соперника в голеностоп. Турбин не стал назначать штрафной удар, продолжил игру, а после ее остановки не наказал Смолова желтой карточкой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар"

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

pushgun

Турбин не квалифицированный, предвзятый и злопамятный арбитр. так, что еще удивит вас всех.

20:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...