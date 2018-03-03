На 67-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" – "Амкар" ошибочное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, наказавший предупреждением игрока хозяев Александра Ерохина. Для зенитовца оно стало вторым – ему пришлось покинуть поле.
Видеоповторы убеждают: у судьи не было оснований показывать Ерохину желтую карточку. Достаточно было ограничиться назначением штрафного удара за фол, совершенный им в борьбе с соперником. (Александр БОБРОВ)
tigana.1982
Опять Бобров палец пососал... И высосал очередной бред!
00:35
Podvodnik
А кто этот Бобров, который делает такие выводы, Коллина или ещё хлеще? Он может держал в руках судейский свисток? Откуда такая уверенность у этого говнюка, почему он позорит судью правильного.
23:19 3 марта
Schnupphase
Автор, может тебе со свистком побегать? А? )
21:48 3 марта
alexansf
АРБИТР СЕЛЬДЯКОВ ОШИБОЧНО УДАЛИЛ ЕРОХИНА --- какой правильный заголовок!!! ведь там ни перелома небыло ... ни крови ... там максимум на 2 зелёных карточки !! неслышали про зелёные карточки? в следующем сезоне вводят -для игроков зенита ... а для соперника Черную - за касание мяча дисквалификация на 3 месяца и после пожизненое отстранение от футбола , а то взяли моду непроигрываьть
21:26 3 марта
Flamenco
Локомотив выиграет чемпионат России, а Спартак дырку от бублика!
20:08 3 марта
Dekc
Второй жёлтой у Ерохина не было, судья повёлся на артистизм Эзотоллахи. Удаление Кришито по делу. Лунёв не сбивал Оланаре, отличная игра вратаря. На счёт второй жёлтой Зайцева, не понял эпизод, ещё бы повнимательнее посмотрел повторы, надеюсь разберут. И как резюме, Сельдяков поплыл, слабо провёл матч. Ну а то что Зенит не выиграл, здесь скорее вопросы к Зениту, а не судье.
20:03 3 марта
aiso
Вполне объективное удаление Ерохина. Судья прав. На мой взгляд сомнительное удаление Зайцева. Что касается игры, то Зенит ничего не смог придумать в атаке. Результат справедлив. Кришито надо было удалять еще раньше, он в каждом матче по 3 горчичника заслуживает, но судьи его наглости всегда пропускают, Кришито должен еще более строгое наказание получить от КДК(минимум З матча дисквалификации).Судья еще должен был наказать за подлую агрессивность Паредеса,минуты за пять до конца матча должен был увести команды с поля , за вражеские выходки болельщиков Зенита, и Зенит получил бы техпоражение. 18:30
19:41 3 марта
alexvi
Когда уже прекратится этот журналистский беспредел безграмотности в СЭ ?
19:26 3 марта
Коуч07
Ну, это уже на усмотрение судьи.
19:05 3 марта
alexvi
Зенит не привык, что его судят по правилам. Не понравилось им:)) Ребята, да с таким составом и с таким бюджетом аутсайдеров вместе с судьями надо выносить по крупному, а не мучиться на поле. Ага, и еще судью виноватым делать:))) Позорники!!! Да вы судью этого во все места целовать должны за то, что техническое поражение Зениту не засчитал за выходки питерских фанатов, атаку вратаря гостей петардами и другими посторонними предметами во время игры.
19:04 3 марта
starter
Походу у Зенита абонемент на пенальти закончился, наконец-то) 100% желтая была.
19:00 3 марта
leos1948
Похоже мы смотрели разные матчи. Была накладка хоть и случайная. А вот у Кришито была явная. Этого ... надо удалять игр на 10.
18:51 3 марта
rotor
pushgun, согласен, что Амкар всеми силами тянул время и разрушал игру. Но они по другому играть не могут. Играли так как умеют. А судья не виноват, что Зенит играл очень слабо и каких интересных ходов в атаке вообще не придумал. Удалить Ерохина судья имел право, были все основания. Проблемы Зенита - это явно не вопрос судейства. Проблема в чём то другом.
18:50 3 марта
hashimbus
сказали бы спасибо что с поля не увёл на технарь как надо было
18:50 3 марта
0range_
да ну на... ага, Ерохин на голливудской аллее славы отпечаток хотел оставить, а тут Саид со своей ногой не дал войти в историю...
18:42 3 марта
pahom-17
это он к тому...что удалять не надо было...т.е. вторую карточку не клеить..вот если в первый раз , то можно, а вторую ? надо было пожалеть...может оно и так, но тогда опять пойдут разговоры, дескать надо было видел а не дал?...так что все по правилам..сам виноват..подвел команду..
18:41 3 марта
Апполинарий
да ладно.. сыграли и сыграли.. что обсуждать? счёт по игре...
18:39 3 марта
zega
Бобров работает в стиле 5-й колонны, всегда хочет найти то, чего нет. Иначе о его существовании все забудут. Вот он в каждом туре и хочет изобразить себя главным судейским экспертом и выгледит на этом фоне очень бледно.
18:38 3 марта
bond1951
все правильно ..............зеня зажрался.....................амбиции и не более.............
18:38 3 марта
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
мне кажется, что арбитр сельдяков вообще ошибочно вышел на поле. да и в принципе ошибся с выбором профессии.
18:37 3 марта
pushgun
А остался бы такой результат, если бы арбитр судил честно? Если бы не позволял Амкару время тянуть и валяться на газоне? Если бы не провоцировал своими постоянными ошибками футболистов Зенита? Фиг знает! Почему ему разрешено ломать игру? rotor Вполне объективное удаление Ерохина. Судья прав. На мой взгляд сомнительное удаление Зайцева. Что касается игры, то Зенит ничего не смог придумать в атаке. Результат справедлив. 18:30
18:36 3 марта
pushgun
Сельдяков раз 15 ошибся в пользу Амкара, и что опять скажут случайно? И зло будет безнаказанным. Борьба с коррупцией показуха, если такие упыри на свободе. ПОЗОР!!!
18:34 3 марта
Wgadan
Хоть один судья этих костоломов поудалял.
18:34 3 марта
rotor
Вполне объективное удаление Ерохина. Судья прав. На мой взгляд сомнительное удаление Зайцева. Что касается игры, то Зенит ничего не смог придумать в атаке. Результат справедлив.
18:30 3 марта
NapoliFC
Боброва после каждого матча то в симпатиях к Спартаку то к Зениту то к ЦСКА обвиняют:)))
18:30 3 марта
Жорик Вартанов
видеоповтор убедил что это было просто нарушение а не желтая?)))
18:29 3 марта
fullerist
Боброва видеоповторы убеждают в одном. А вот Гену, ведущего репортаж и известного болелы "Зенита", повторы убедили в правоте судьи. Лижите активнее, г. Бобров
18:27 3 марта
Platinum1991
61-я минута матча Зенит 0-0 Амкар. 100% пеналь не ставит в ворота Зенита судья Сельдяков! Олонаре был первым на мяче и вышел один на ворота в штрафной Зенита, а Лунёв его сбивает руками в прыжке под ноги Олонаре! Это 100% пеналь! Грубейшая ошибка арбитра матча Сельдякова в пользу Зенита! 68-я минута матча. За вторую желтую карточку судья Сельдяков удаляет зенитовца Ерохина. Второй желтой карточки у Ерохина НЕ БЫЛО! Это не то нарушение за которую дают желтую карточку! Нарушение было, но оно не тянуло на желтую карточку! Грубейшая ошибка судьи Сельдякова в пользу Амкара! 75-я минута! Игрок Зенита Паредес рукой ударяет игрока Амкара Форбса в грудь на глазах у Сельдякова, но судья не даёт 100% желтую карточку игроку Зенита Паредесу! Судья Сельдяков ПОПЛЫЛ и плохо работал на матче! Вот вам БЕЗОБРАЗНАЯ работа Будогосского и его судейского руководства! 85-я минута матча! Игрок Зенита Заболотный очень ГРУБО и ОПАСНО сбивает во вратарской Амкара вратаря Нигматуллина, который был первым на мяче! Это 100% желтая, а у Заболотного уже была одна желтая на 72 минуте получил!! Это нападение на вратаря Амкара!!! Заболотного надо было УДАЛЯТЬ с поля, но Сельдяков ПОЖАЛЕЛ и не удалил Заболотного!!! Судья Сельдяков ПОПЛЫЛ и плохо работал на матче, игра полностью вышла из под его контроля! Кришито РАЗБУШЕВАЛСЯ и его Сельдяков удалил с поля за две желтые карточки! Вот вам БЕЗОБРАЗНАЯ работа Будогосского и его судейского руководства! Это СКАНДАЛ имени Будогосского и такое безобразное судейство Сельдякова!
18:27 3 марта