Арбитр Сельдяков ошибочно удалил Ерохина

На 67-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" – "Амкар" ошибочное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, наказавший предупреждением игрока хозяев Александра Ерохина. Для зенитовца оно стало вторым – ему пришлось покинуть поле.

Видеоповторы убеждают: у судьи не было оснований показывать Ерохину желтую карточку. Достаточно было ограничиться назначением штрафного удара за фол, совершенный им в борьбе с соперником. (Александр БОБРОВ)