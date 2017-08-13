20:55 | Футбол — РФПЛ

Арбитр правильно не удалил игрока "Ахмата" за фол на Кокорине

Момент с нарушением Анхеля. Момент с нарушением Анхеля. Момент с нарушением Анхеля.
Момент с нарушением Анхеля.
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На 25-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит""Ахмат" верно поступил арбитр Игорь Федотов, не удалив Вилькера Анхеля и ограничившись предупреждением. Игрок гостей действительно совершил фол, задержав Александра Кокорина, но зенитовский нападающий в тот момент не бежал к воротам, а находился на значительном удалении от них, перемещался вдоль линии штрафной площади, пытаясь завладеть мячом. Судья в этой ситуации не стал квалифицировать нарушение правил как лишение форварда явной возможности забить гол. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Спринт

Бобров абсолютно не знает Правила игры в футбол. Нигде в них не сказано в какую сторону должен перемещаться игрок, которого сбивают, когда он выходит один на ворота соперников. Был, однозначно, фол последней надежды и судья грубо (ошибся) не удалив защищающегося.

21:39

svs

Все кроме Боброва видели что если бы не сшибли Кокорина, то он выходил бы один на один с воротчиком.

21:34

pushgun

На мой взгляд красная была бы справедливее желтой. И сомнительный довод о том, что нападающий бежал вдоль линии ворот и явной возможности забить не имел. Дело в 5 метрах от штрафной, догоняй мяч и выходи 1 на 1, по центру ворот. Как минимум ситуация неоднозначная.

21:09

Производственник

Жулье запись покажите.похоже у свиней квартируетесь

21:09

mrleff

Чистый фол последней надежды.

20:58