Арбитр правильно не удалил игрока "Ахмата" за фол на Кокорине

На 25-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" верно поступил арбитр Игорь Федотов, не удалив Вилькера Анхеля и ограничившись предупреждением. Игрок гостей действительно совершил фол, задержав Александра Кокорина, но зенитовский нападающий в тот момент не бежал к воротам, а находился на значительном удалении от них, перемещался вдоль линии штрафной площади, пытаясь завладеть мячом. Судья в этой ситуации не стал квалифицировать нарушение правил как лишение форварда явной возможности забить гол. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"