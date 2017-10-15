Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота "Локомотива"

На 70-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Уфа" – "Локомотив" (1:0) судья Алексей Сухой принял верное решение, не наказав гостей 11-метровым ударом. Могло показаться, что Мачей Рыбус нарушил правила – сыграл не в мяч, а в ногу Силвестра Игбуна. Однако видеоповтор свидетельствует, что игрок "Уфы" упал сам, симулируя нарушение правил и пытаясь заработать пенальти. Сухой правильно вынес Игбуну предупреждение за неспортивное поведение. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Уфа" – "Локомотив" //

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