Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 73-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Краснодар" - ЦСКА арбитр Сергей Иванов правильно не назначил пенальти в ворота гостей, но ошибочно не наказал их штрафным ударом.
Судья не увидел нарушения правил в действиях Игнашевича, который с фолом остановил Мамаева. Защитник красно-синих "поставил шлагбаум" перед соперником, ударил его в область бедра и слегка подтолкнул в спину. Все это произошло вне пределов штрафной площади ЦСКА. (Александр БОБРОВ)
valmag
березы и игнашевичи в России неприкасаемые, а в Европе лошади летят как шведы под полтавой.
18:58
Странник-777
Green42 Есть одно дополнение: судья вообще не увидел фола в этом эпизоде. Иванов опять странно свистел....................... А перед ответным голом Вернблума, как раз не остановил игру, хотя там двух краснодарцев завалили. Причем одного трамвировали. И кто это сделал? Именно этот костолом Вернблум. Такое вот судейство...
18:57
Странник-777
Так судья и штрафной не поставил. Свистелка свистел только в одну сторону.
18:54
Enich
а я считаю, что он корпус поставил.
18:37
Green42
Есть одно дополнение: судья вообще не увидел фола в этом эпизоде. Иванов опять странно свистел.
18:29
merniloskut
Судья судейничал в одну калитку. Штуки три пеналей не дал в пользу Краснодара! Ну два так точно!!!
18:25