Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 73-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Краснодар" - ЦСКА арбитр Сергей Иванов правильно не назначил пенальти в ворота гостей, но ошибочно не наказал их штрафным ударом.

Судья не увидел нарушения правил в действиях Игнашевича, который с фолом остановил Мамаева. Защитник красно-синих "поставил шлагбаум" перед соперником, ударил его в область бедра и слегка подтолкнул в спину. Все это произошло вне пределов штрафной площади ЦСКА. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА