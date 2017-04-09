18:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

Сергей ИГНАШЕВИЧ останавливает Павла МАМАЕВА. Фото "СЭ" Сергей ИГНАШЕВИЧ останавливает Павла МАМАЕВА. Фото "СЭ" Сергей ИГНАШЕВИЧ останавливает Павла МАМАЕВА. Фото "СЭ" Реакция на игровой эпизод главного тренера "Краснодара" Игоря ШАЛИМОВА. Фото "СЭ"
Сергей ИГНАШЕВИЧ останавливает Павла МАМАЕВА. Фото "СЭ"
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На 73-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Краснодар" - ЦСКА арбитр Сергей Иванов правильно не назначил пенальти в ворота гостей, но ошибочно не наказал их штрафным ударом.

Судья не увидел нарушения правил в действиях Игнашевича, который с фолом остановил Мамаева. Защитник красно-синих "поставил шлагбаум" перед соперником, ударил его в область бедра и слегка подтолкнул в спину. Все это произошло вне пределов штрафной площади ЦСКА. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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valmag

березы и игнашевичи в России неприкасаемые, а в Европе лошади летят как шведы под полтавой.

18:58

Странник-777

Green42 Есть одно дополнение: судья вообще не увидел фола в этом эпизоде. Иванов опять странно свистел....................... А перед ответным голом Вернблума, как раз не остановил игру, хотя там двух краснодарцев завалили. Причем одного трамвировали. И кто это сделал? Именно этот костолом Вернблум. Такое вот судейство...

18:57

Странник-777

Так судья и штрафной не поставил. Свистелка свистел только в одну сторону.

18:54

Enich

а я считаю, что он корпус поставил.

18:37

Green42

Есть одно дополнение: судья вообще не увидел фола в этом эпизоде. Иванов опять странно свистел.

18:29

merniloskut

Судья судейничал в одну калитку. Штуки три пеналей не дал в пользу Краснодара! Ну два так точно!!!

18:25

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