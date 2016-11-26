Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота "Арсенала" и "Амкара"

В конце матча 15-го тура чемпионата России "Амкар" – "Арсенал" (1:0) дважды верные решения принимал судья Евгений Турбин, не назначив 11-метровые удары в ворота обеих команд.

86-я минута. Спорный эпизод в матче "Амкар" - "Арсенал".

На 86-й минуте арбитр правильно оценил ситуацию в штрафной площади тульской команды и не стал наказывать ее пенальти после падения Павла Комолова. Нарушения правил со стороны игрока гостей не было.

86-я минута. Спорный эпизод в матче "Амкар" - "Арсенал".

А на 90+3-й минуте уже в штрафной площади пермяков их вратарь Александр Селихов пытался сыграть в мяч, не попал по нему и, как могло бы показаться, сбил Илью Максимова. Однако внимательный просмотр двух видеоповторов позволяет поддержать решение Турбина – полузащитник "Арсенала" упал по собственной инициативе.

90+3-я минута. Спорный эпизод в матче "Амкар" - "Арсенал".

Этот момент отчасти напоминает эпизод матча 14-го тура "Арсенал" – ЦСКА, на 17-й минуте которого Владислав Безбородов правильно оценил единоборство вратаря туляков Михаила Левашова и нападающего армейцев Федора Чалова, не назначив 11-метровый после падения форварда красно-синих. (Александр БОБРОВ)