14:11 | Футбол — РФПЛ

Арбитр правильно назначил пенальти в пользу "Локо"

Нарушение Дениса Дедечко на Джефферсоне Фарфане. Нарушение Дениса Дедечко на Джефферсоне Фарфане. Нарушение Дениса Дедечко на Джефферсоне Фарфане.
Нарушение Дениса Дедечко на Джефферсоне Фарфане.
6

На 90+2-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск""Локомотив" (1:2) верное решение принял арбитр Роман Галимов, наказав хозяев поля 11-метровым. Судья заметил, что Денис Дедечко в своей штрафной ударил Джефферсона Фарфана в область ахиллова сухожилия на левой ноге и сбил соперника. Фол по неосторожности не перестает быть фолом – такое нарушение правил карается пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Локомотив"

 

6
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

Мешков уже готовиться назначать "правильные" пенальти.

14:40

баламошка

Бомжам такие вещи никогда не мешали вонять)

14:31

Millwall82

а почему с такой любовью написано...."Локо"

14:24

spar001

это награда паровозам,что соизволили прибыть на дальний Восток...

14:23

Dave Rain

Ну и где все герои, которые говорят, что левый пенальти?

14:20

Котопес

Ясно, спасибо

14:18