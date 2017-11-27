Арбитр правильно назначил пенальти в пользу "Локо"

На 90+2-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" (1:2) верное решение принял арбитр Роман Галимов, наказав хозяев поля 11-метровым. Судья заметил, что Денис Дедечко в своей штрафной ударил Джефферсона Фарфана в область ахиллова сухожилия на левой ноге и сбил соперника. Фол по неосторожности не перестает быть фолом – такое нарушение правил карается пенальти. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Локомотив"
shpasic
Мешков уже готовиться назначать "правильные" пенальти.
14:40
баламошка
Бомжам такие вещи никогда не мешали вонять)
14:31
Millwall82
а почему с такой любовью написано...."Локо"
14:24
spar001
это награда паровозам,что соизволили прибыть на дальний Восток...
14:23
Dave Rain
Ну и где все герои, которые говорят, что левый пенальти?
14:20
Котопес
Ясно, спасибо
14:18