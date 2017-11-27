Арбитр правильно назначил пенальти в пользу "Локо"

На 90+2-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" (1:2) верное решение принял арбитр Роман Галимов, наказав хозяев поля 11-метровым. Судья заметил, что Денис Дедечко в своей штрафной ударил Джефферсона Фарфана в область ахиллова сухожилия на левой ноге и сбил соперника. Фол по неосторожности не перестает быть фолом – такое нарушение правил карается пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Локомотив"