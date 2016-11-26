Арбитр ошибся, не удалив игрока "Локомотива"

На 50-й минуте матча 15-го тура "Локомотив" – "Урал" грубую ошибку допустил арбитр Владимир Сельдяков, не удаливший защитника железнодорожников Виталия Денисова. Игрок "Локомотива" сбил Георгия Чантурию, убегавшего один на один с вратарем, и лишил тем самым соперника явной возможности забить гол. По правилам за такой фол полагается красная карточка, однако Сельдяков ограничился желтой. (Александр БОБРОВ)
artfin48548
alur66 А как удалять -это же москвич. 18:55_____________________________________ Не платить ему за матч!!! Вообще! Гнида
19:38
valeri.scharapov
В данном эпизоде, арбитр матча Владимир Сельдяков должен был действовать более строже и показать игроку Ф/К " Локомотив " Виталию Денисову красную карточку.
19:10
футбол_2018
А у нас арбитры ошибаются только в пользу столичных!!!ГВК
19:09
avu1956
Жду продолжения под названием: " Как убивали УРАЛ".
18:55
alur66
А как удалять -это же москвич.
18:55