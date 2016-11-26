18:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр ошибся, не удалив игрока "Локомотива"

"Локомотив" - "Урал". "Локомотив" - "Урал". "Локомотив" - "Урал".
"Локомотив" - "Урал".
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На 50-й минуте матча 15-го тура "Локомотив""Урал" грубую ошибку допустил арбитр Владимир Сельдяков, не удаливший защитника железнодорожников Виталия Денисова. Игрок "Локомотива" сбил Георгия Чантурию, убегавшего один на один с вратарем, и лишил тем самым соперника явной возможности забить гол. По правилам за такой фол полагается красная карточка, однако Сельдяков ограничился желтой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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artfin48548

alur66 А как удалять -это же москвич. 18:55_____________________________________ Не платить ему за матч!!! Вообще! Гнида

19:38

valeri.scharapov

В данном эпизоде, арбитр матча Владимир Сельдяков должен был действовать более строже и показать игроку Ф/К " Локомотив " Виталию Денисову красную карточку.

19:10

футбол_2018

А у нас арбитры ошибаются только в пользу столичных!!!ГВК

19:09

avu1956

Жду продолжения под названием: " Как убивали УРАЛ".

18:55

alur66

А как удалять -это же москвич.

18:55

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