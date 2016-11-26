Арбитр ошибся, не удалив игрока "Локомотива"

На 50-й минуте матча 15-го тура "Локомотив" – "Урал" грубую ошибку допустил арбитр Владимир Сельдяков, не удаливший защитника железнодорожников Виталия Денисова. Игрок "Локомотива" сбил Георгия Чантурию, убегавшего один на один с вратарем, и лишил тем самым соперника явной возможности забить гол. По правилам за такой фол полагается красная карточка, однако Сельдяков ограничился желтой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"