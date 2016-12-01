Арбитр ошибочно удалил игрока "Томи"

На 62-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Томь" – "Локомотив" при счете 1:1 непонятное решение принял арбитр Роман Галимов, показавший желтую карточку Александру Касьяну. Для игрока томской команды она стала второй, и он покинул поле, перед этим тщетно пытаясь выяснить у судьи причину своего наказания.

Вся вина Касьяна состояла в том, что он попытался побороться за мяч с Ведраном Чорлукой. Игроки столкнулись – железнодорожник неудачно приземлился. Но никакого фола, за который следовало бы вынести предупреждение, футболист номинальных хозяев поля не совершал.

Стоит отметить, что во втором матче "Локомотива" подряд судьи допускают серьезные ошибки в пользу железнодорожников. В предыдущем туре Владимир Сельдяков не удалил их игрока Виталия Денисова. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Томь" – "Локомотив"