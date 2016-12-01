Арбитр ошибочно удалил игрока "Томи"

На 62-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Томь" – "Локомотив" при счете 1:1 непонятное решение принял арбитр Роман Галимов, показавший желтую карточку Александру Касьяну. Для игрока томской команды она стала второй, и он покинул поле, перед этим тщетно пытаясь выяснить у судьи причину своего наказания.
Вся вина Касьяна состояла в том, что он попытался побороться за мяч с Ведраном Чорлукой. Игроки столкнулись – железнодорожник неудачно приземлился. Но никакого фола, за который следовало бы вынести предупреждение, футболист номинальных хозяев поля не совершал.
Стоит отметить, что во втором матче "Локомотива" подряд судьи допускают серьезные ошибки в пользу железнодорожников. В предыдущем туре Владимир Сельдяков не удалил их игрока Виталия Денисова. (Александр БОБРОВ)
Гетеродин
Москва такая Москва.
22:21
докторр
tolkopositiv Да ладно вам, дайте Сёмину поработать по-старинке. Только собрался сам это написать.....Торговец у руля!
21:58
Kostromich
РЖД, а слабо все гостевые матчи дома играть?
21:54
Увалень
Да ему прямую красную за удар в колено Пейчиновича давать надо было.
21:48
Mamoru
Да, ошибочно. Касьяна надо было удалять раньше, когда он исподтишка ударил Пейчиновича, когда игра была на другом участке поля.
21:42
Вопреки
Это уже привычно для всех... посмотрите сколько при Семине в пользу "Локомотива" поставили пеналей и удалений со страшными. По-видимому РЖДешные решалы начали плотно работать с арбитрами или включили адм. ресурс, чтобы оправдать приглашение трижды приходящего и уходящего НИ С ЧЕМ, отставшего от современного футбола, пенсионера. Да и сколько бабла "Томи" отстегнули за приезд и перенос матча в Москву, кто-нибудь знает ? Позорники.
21:39
CSKA79
корреспондент явный болела ПЕДО
21:38
novic
Судья не прав. Если и был штрафной, но карточку-то придумал.
21:36
tryam
в какую спину) плечо плечо)
21:27
bond1951
такие команды и игроки как томь не должны играть в ПРЕМЬЕР ЛИГЕ позорники как и тренер петраков
21:26
Д. Мокус
надо, надо помочь! фнл не для крутых!
21:25
Тони Старк
Это все происки Гинера и Миллера,они не хотят,что Бердыев в Локомотив ушел вот покупают судей для Семина)
21:25
tolkopositiv
Да ладно вам, дайте Сёмину поработать по-старинке.
21:24
luxembourg
Удаление по делу. Влетел в спину на полном ходу.
21:22
BosS73
Диванный эксперт? )
21:20
shpasic
как можно против Томи стадить судей из Улан-Удэ!!!! это же заговор!
21:20