21:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр ошибочно удалил игрока "Томи"

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На 62-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Томь""Локомотив" при счете 1:1 непонятное решение принял арбитр Роман Галимов, показавший желтую карточку Александру Касьяну. Для игрока томской команды она стала второй, и он покинул поле, перед этим тщетно пытаясь выяснить у судьи причину своего наказания.

Вся вина Касьяна состояла в том, что он попытался побороться за мяч с Ведраном Чорлукой. Игроки столкнулись – железнодорожник неудачно приземлился. Но никакого фола, за который следовало бы вынести предупреждение, футболист номинальных хозяев поля не совершал.

Стоит отметить, что во втором матче "Локомотива" подряд судьи допускают серьезные ошибки в пользу железнодорожников. В предыдущем туре Владимир Сельдяков не удалил их игрока Виталия Денисова. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Томь" – "Локомотив"

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Гетеродин

Москва такая Москва.

22:21

докторр

tolkopositiv Да ладно вам, дайте Сёмину поработать по-старинке. Только собрался сам это написать.....Торговец у руля!

21:58

Kostromich

РЖД, а слабо все гостевые матчи дома играть?

21:54

Увалень

Да ему прямую красную за удар в колено Пейчиновича давать надо было.

21:48

Mamoru

Да, ошибочно. Касьяна надо было удалять раньше, когда он исподтишка ударил Пейчиновича, когда игра была на другом участке поля.

21:42

Вопреки

Это уже привычно для всех... посмотрите сколько при Семине в пользу "Локомотива" поставили пеналей и удалений со страшными. По-видимому РЖДешные решалы начали плотно работать с арбитрами или включили адм. ресурс, чтобы оправдать приглашение трижды приходящего и уходящего НИ С ЧЕМ, отставшего от современного футбола, пенсионера. Да и сколько бабла "Томи" отстегнули за приезд и перенос матча в Москву, кто-нибудь знает ? Позорники.

21:39

CSKA79

корреспондент явный болела ПЕДО

21:38

novic

Судья не прав. Если и был штрафной, но карточку-то придумал.

21:36

tryam

в какую спину) плечо плечо)

21:27

bond1951

такие команды и игроки как томь не должны играть в ПРЕМЬЕР ЛИГЕ позорники как и тренер петраков

21:26

Д. Мокус

надо, надо помочь! фнл не для крутых!

21:25

Тони Старк

Это все происки Гинера и Миллера,они не хотят,что Бердыев в Локомотив ушел вот покупают судей для Семина)

21:25

tolkopositiv

Да ладно вам, дайте Сёмину поработать по-старинке.

21:24

luxembourg

Удаление по делу. Влетел в спину на полном ходу.

21:22

BosS73

Диванный эксперт? )

21:20

shpasic

как можно против Томи стадить судей из Улан-Удэ!!!! это же заговор!

21:20

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