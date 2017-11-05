Арбитр ошибочно не удалил Вернблума

На 56-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил игрока гостей Понтуса Вернблума. В том эпизоде футболист красно-синих умышленно ударил локтем Алексея Миранчука. Судя по всему, рефери применил дисциплинарную санкцию, посоветовавшись с первым ассистентом Антоном Аверьяновым.
Швед, кстати, не в первый раз действует подобным образом. Достаточно вспомнить, как примерно год назад он так же действовал против соперника в игре ЦСКА с "Рубином". Момент остался незамеченным арбитром Александром Егоровым, из-за чего судью потом наказали. (Александр БОБРОВ)
Егоров ошибочно не удалил Вернблума //
Что грозит Вернблуму //
Егоров признал, что ошибся, не удалив Вернблума в матче с "Рубином"
Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА
#ЛокоЦСКА Это нарушение Вернблума вызвало взрыв эмоций! 🔥 pic.twitter.com/iz18TK2Dgo– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
Опрос
- Рубин
- Сергей Карасев (судья)
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Александр Егоров (судья)
- Понтус Вернблум
- Алексей Миранчук
AtlasSM
Веравалер Если бы Блюма судили по правилам, он играл бы в сезоне 5-7 матчей, в которых бы удалялся с последующей дисквой... 18:42 ================================================================================================== При таком раскладе он не играл бы вообще - держать на контракте подобного хулигана не стал бы даже уважающий себя клуб второго дивизиона
19:09
AtlasSM
Карасев просто испугался дать второе удаление. А потом и третье, Васина тоже надо было гнать - нарушение в штрафной было умышленным
19:02
yadkar
Он не ошибочно не удалил , а намеренно.
18:58
nazarfas
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
18:50
Damir747
Куда судья смотрел?
18:46
Веравалер
Не понял, я опять в забане?
18:46
Веравалер
Если бы Блюма судили по правилам, он играл бы в сезоне 5-7 матчей, в которых бы удалялся с последующей дисквой...
18:42
Koreaiowa
когда уже постфактум ему выпишут 15 матчей дисквы? ну нельзя так играть
18:40
Referi
Удаление было!!! Удар который нанес ВЕРНБЛУМ умышленный поэтому тут без вариантов. Карасев не верно занял позицию поэтому и не видел эпизода,что касается подсказки ассистента ( если она вообще была)то мне кажется подсказывал 4 арбитр,который посчитал это наказанием на желтую карточку. Сдается мне что если бы Карасев сам видел нарушение то удалил без сомнения,а так увы на лицо серьезная ошибка.
18:39
pahom-17
главное...,, ошибочно,, хаха..
18:38
Damir747
Верблум - подонок!
18:36
Братчанин
Карасёв - хороший арбитр, а стать лучшим ему мешает трусость. Боится он Гинера. Вернблума надо было удалять однозначно.
18:29
igogohruhru
очевидный фол
18:23
konal
потому что у вас с башкой проблемы..
18:23
hant64
Вернблум - самый грязный игрок премьер-лиги. Его удалять можно практически в каждом матче, и почему этого не происходит, только нашим бессовестным арбитрам ведомо.
18:19
Игорь...
И Васина пожалел. одного удалил, а двух пожалел.
18:05