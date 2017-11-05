Арбитр ошибочно не удалил Вернблума

На 56-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил игрока гостей Понтуса Вернблума. В том эпизоде футболист красно-синих умышленно ударил локтем Алексея Миранчука. Судя по всему, рефери применил дисциплинарную санкцию, посоветовавшись с первым ассистентом Антоном Аверьяновым.

Швед, кстати, не в первый раз действует подобным образом. Достаточно вспомнить, как примерно год назад он так же действовал против соперника в игре ЦСКА с "Рубином". Момент остался незамеченным арбитром Александром Егоровым, из-за чего судью потом наказали. (Александр БОБРОВ)

Егоров ошибочно не удалил Вернблума //

Что грозит Вернблуму //

Егоров признал, что ошибся, не удалив Вернблума в матче с "Рубином"

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА