17:59 | Футбол — РФПЛ

Арбитр ошибочно не удалил Вернблума

16

На 56-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" ЦСКА арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил игрока гостей Понтуса Вернблума. В том эпизоде футболист красно-синих умышленно ударил локтем Алексея Миранчука. Судя по всему, рефери применил дисциплинарную санкцию, посоветовавшись с первым ассистентом Антоном Аверьяновым.

Швед, кстати, не в первый раз действует подобным образом. Достаточно вспомнить, как примерно год назад он так же действовал против соперника в игре ЦСКА с "Рубином". Момент остался незамеченным арбитром Александром Егоровым, из-за чего судью потом наказали. (Александр БОБРОВ)

Егоров ошибочно не удалил Вернблума //
Что грозит Вернблуму //
Егоров признал, что ошибся, не удалив Вернблума в матче с "Рубином"

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА

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Должен ли был Карасев удалить Вернблума за фол на Алексее Миранчуке?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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AtlasSM

Веравалер Если бы Блюма судили по правилам, он играл бы в сезоне 5-7 матчей, в которых бы удалялся с последующей дисквой... 18:42 ================================================================================================== При таком раскладе он не играл бы вообще - держать на контракте подобного хулигана не стал бы даже уважающий себя клуб второго дивизиона

19:09

AtlasSM

Карасев просто испугался дать второе удаление. А потом и третье, Васина тоже надо было гнать - нарушение в штрафной было умышленным

19:02

yadkar

Он не ошибочно не удалил , а намеренно.

18:58

nazarfas

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

18:50

Damir747

Куда судья смотрел?

18:46

Веравалер

Не понял, я опять в забане?

18:46

Веравалер

Если бы Блюма судили по правилам, он играл бы в сезоне 5-7 матчей, в которых бы удалялся с последующей дисквой...

18:42

Koreaiowa

когда уже постфактум ему выпишут 15 матчей дисквы? ну нельзя так играть

18:40

Referi

Удаление было!!! Удар который нанес ВЕРНБЛУМ умышленный поэтому тут без вариантов. Карасев не верно занял позицию поэтому и не видел эпизода,что касается подсказки ассистента ( если она вообще была)то мне кажется подсказывал 4 арбитр,который посчитал это наказанием на желтую карточку. Сдается мне что если бы Карасев сам видел нарушение то удалил без сомнения,а так увы на лицо серьезная ошибка.

18:39

pahom-17

главное...,, ошибочно,, хаха..

18:38

Damir747

Верблум - подонок!

18:36

Братчанин

Карасёв - хороший арбитр, а стать лучшим ему мешает трусость. Боится он Гинера. Вернблума надо было удалять однозначно.

18:29

igogohruhru

очевидный фол

18:23

konal

потому что у вас с башкой проблемы..

18:23

hant64

Вернблум - самый грязный игрок премьер-лиги. Его удалять можно практически в каждом матче, и почему этого не происходит, только нашим бессовестным арбитрам ведомо.

18:19

Игорь...

И Васина пожалел. одного удалил, а двух пожалел.

18:05