Арбитр ошибочно не удалил краснодарца Перейру

На 50-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Урал" – "Краснодар" (1:1) арбитр Алексей Николаев ошибся, не удалив полузащитника гостей Перейру. За фол на Новикове судья вынес краснодарцу предупреждение с формулировкой "за грубую игру". Между тем, на видеоповторах видно, что Перейра в единоборстве с соперником выставил руку и ударил его локтем в лицо, едва не нанеся серьезнейшую травму.

Возможно, обзор Николаеву в том моменте перекрыл другой футболист "Урала". Почему тогда арбитру не помогли резервный Владимир Москалев и первый ассистент Дмитрий Чельцов? (Александр БОБРОВ)