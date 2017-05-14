15:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр ошибочно не удалил краснодарца Перейру

Эпизод на 50-й минуте матча "Урал" - "Краснодар". Эпизод на 50-й минуте матча "Урал" - "Краснодар". Эпизод на 50-й минуте матча "Урал" - "Краснодар". Эпизод на 50-й минуте матча "Урал" - "Краснодар". Эпизод на 50-й минуте матча "Урал" - "Краснодар".
Эпизод на 50-й минуте матча "Урал" - "Краснодар".
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На 50-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Урал""Краснодар" (1:1) арбитр Алексей Николаев ошибся, не удалив полузащитника гостей Перейру. За фол на Новикове судья вынес краснодарцу предупреждение с формулировкой "за грубую игру". Между тем, на видеоповторах видно, что Перейра в единоборстве с соперником выставил руку и ударил его локтем в лицо, едва не нанеся серьезнейшую травму.

Возможно, обзор Николаеву в том моменте перекрыл другой футболист "Урала". Почему тогда арбитру не помогли резервный Владимир Москалев и первый ассистент Дмитрий Чельцов? (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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1 JAMAL

Бобров за Ростов болеет )))

16:09