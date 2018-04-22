14:10 | Футбол — РФПЛ

Арбитр ошибочно не удалил динамовца Рыкова

Эпизод матча "СКА-Хабаровск" - "Динамо". Эпизод матча "СКА-Хабаровск" - "Динамо". Эпизод матча "СКА-Хабаровск" - "Динамо".
Эпизод матча "СКА-Хабаровск" - "Динамо".
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На 43-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск""Динамо" (0:1) серьезную ошибку допустил арбитр Сергей Иванов, не удаливший защитника гостей Рыкова за лишение Канунникова явной возможности забить гол. Нападающий хозяев мог убежать один на один с динамовским вратарем Шуниным, но был сбит за пределами штрафной площади.

По правилам игры такой фол наказывается назначением штрафного удара и удалением. Судья красную карточку не достал – ограничился вынесением предупреждения. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Динамо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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fullerist

Павлуша, Бобрик - патефон армейский, чего он никогда и не скрывал

16:30

Владислав

К слову, две фотографии наглядно доказывают, что фола ногами со стороны Рыкова не было. На первом фото ноги Рыкова между ногами хабаровчанина, и сфолить Рыков уже никак не мог, разве что поднять ногу и стукнуть по яйцам, но сбить уже не мог. А на второй игрок СКА летит, как подкошенный, явно симулируя нарушение.

16:22

Владислав

Там никаким удалением не пахло. Фола ногами вообще не было, как свистнул арбитр. А мяч попал в руку, падавшему Рыкову. Опять-таки, тут даже дискуссию можно открыть, стоило ли вообще свистеть. Поскольку, очевидно же, что никакого умысла играть рукой не было. Но, поскольку я сторонник того, что попал мяч в руку - давай штрафной и без всяких, то штрафной был назначен правильно, но, поскольку никакого умысла не было на фол, то и желтая под большим вопросом. И ее можно было дать, как и дали, только с оглядкой, что мог быть опасный момент. Но, не более. Никаких оснований для удалений там нет и в помине.

16:20

Pawlusha

С чего спартаковский патефон определяет,как надо свистеть,господа ?

15:18

SPFAN

Сергей Иванов, то еще дно!

14:26

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