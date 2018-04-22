Арбитр ошибочно не удалил динамовца Рыкова

На 43-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Динамо" (0:1) серьезную ошибку допустил арбитр Сергей Иванов, не удаливший защитника гостей Рыкова за лишение Канунникова явной возможности забить гол. Нападающий хозяев мог убежать один на один с динамовским вратарем Шуниным, но был сбит за пределами штрафной площади.
По правилам игры такой фол наказывается назначением штрафного удара и удалением. Судья красную карточку не достал – ограничился вынесением предупреждения. (Александр БОБРОВ)
fullerist
Павлуша, Бобрик - патефон армейский, чего он никогда и не скрывал
16:30
Владислав
К слову, две фотографии наглядно доказывают, что фола ногами со стороны Рыкова не было. На первом фото ноги Рыкова между ногами хабаровчанина, и сфолить Рыков уже никак не мог, разве что поднять ногу и стукнуть по яйцам, но сбить уже не мог. А на второй игрок СКА летит, как подкошенный, явно симулируя нарушение.
16:22
Владислав
Там никаким удалением не пахло. Фола ногами вообще не было, как свистнул арбитр. А мяч попал в руку, падавшему Рыкову. Опять-таки, тут даже дискуссию можно открыть, стоило ли вообще свистеть. Поскольку, очевидно же, что никакого умысла играть рукой не было. Но, поскольку я сторонник того, что попал мяч в руку - давай штрафной и без всяких, то штрафной был назначен правильно, но, поскольку никакого умысла не было на фол, то и желтая под большим вопросом. И ее можно было дать, как и дали, только с оглядкой, что мог быть опасный момент. Но, не более. Никаких оснований для удалений там нет и в помине.
16:20
Pawlusha
С чего спартаковский патефон определяет,как надо свистеть,господа ?
15:18
SPFAN
Сергей Иванов, то еще дно!
14:26