Арбитр ошибочно не удалил динамовца Рыкова

На 43-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Динамо" (0:1) серьезную ошибку допустил арбитр Сергей Иванов, не удаливший защитника гостей Рыкова за лишение Канунникова явной возможности забить гол. Нападающий хозяев мог убежать один на один с динамовским вратарем Шуниным, но был сбит за пределами штрафной площади.

По правилам игры такой фол наказывается назначением штрафного удара и удалением. Судья красную карточку не достал – ограничился вынесением предупреждения. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Динамо"