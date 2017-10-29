Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Динамо"

На 58-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Динамо" - "Тосно" (0:1) ошибочное решение принял арбитр Алексей Сухой, назначив пенальти в ворота гостей. В штрафной площади "Тосно" произошло игровое столкновение Евгения Луценко с Сергеем Сухаревым, однако судья усмотрел в нем фол со стороны защитника.

Сухой при этом вынес предупреждение Антону Заболотному за неспортивное поведение (спор с арбитром). Но "забыл" удалить с поля Евгения Маркова, который толкнул судью. (Александр БОБРОВ)