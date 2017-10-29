17:35 | Футбол — РФПЛ

Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Динамо"

Спорный момент в матче "Динамо" - "Тосно". Спорный момент в матче "Динамо" - "Тосно". Спорный момент в матче "Динамо" - "Тосно". Спорный момент в матче "Динамо" - "Тосно". Спорный момент в матче "Динамо" - "Тосно". Спорный момент в матче "Динамо" - "Тосно". Спорный момент в матче "Динамо" - "Тосно".
Спорный момент в матче "Динамо" - "Тосно".
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На 58-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Динамо" - "Тосно" (0:1) ошибочное решение принял арбитр Алексей Сухой, назначив пенальти в ворота гостей. В штрафной площади "Тосно" произошло игровое столкновение Евгения Луценко с Сергеем Сухаревым, однако судья усмотрел в нем фол со стороны защитника.

Сухой при этом вынес предупреждение Антону Заболотному за неспортивное поведение (спор с арбитром). Но "забыл" удалить с поля Евгения Маркова, который толкнул судью. (Александр БОБРОВ)

Динамо М - Тосно

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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DNoclaf

Странно... 5-7 фото показывают другое) основание поставить пенальти были.

17:46