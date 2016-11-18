20:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр Николаев пожалел Гацкана

"Рубин" - "Ростов". Фото "СЭ" "Рубин" - "Ростов". Фото "СЭ"
"Рубин" - "Ростов". Фото "СЭ"
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На 30-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Рубин""Ростов" арбитр Алексей Николаев пожалел полузащитника гостей Гацкана, показав ему вместо красной карточки желтую. В том эпизоде ростовчанин, не сыграв в мяч, высоко поднятой прямой ногой ударил Жемалетдинова в спину. Судья счел, что нарушение нельзя считать серьезным и ограничился предупреждением. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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футбол_2018

бобров ,что за бред ты несешь!!

20:34

Петя

Гацкана нужно удалять в каждой игре!

20:33

pavel1205

бобров... иди в .ОПУ!!!! смотри матч Ростов-Срамтак и комментарии по эпизоду с Кудряшовым

20:29

psevdonim777

какая красная, что ты мелешь спартак-экспресс?

20:26

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ