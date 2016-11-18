Арбитр Николаев пожалел Гацкана

На 30-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Рубин" – "Ростов" арбитр Алексей Николаев пожалел полузащитника гостей Гацкана, показав ему вместо красной карточки желтую. В том эпизоде ростовчанин, не сыграв в мяч, высоко поднятой прямой ногой ударил Жемалетдинова в спину. Судья счел, что нарушение нельзя считать серьезным и ограничился предупреждением. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА