Арбитр Николаев пожалел Гацкана

На 30-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Рубин" – "Ростов" арбитр Алексей Николаев пожалел полузащитника гостей Гацкана, показав ему вместо красной карточки желтую. В том эпизоде ростовчанин, не сыграв в мяч, высоко поднятой прямой ногой ударил Жемалетдинова в спину. Судья счел, что нарушение нельзя считать серьезным и ограничился предупреждением. (Александр БОБРОВ)
футбол_2018
бобров ,что за бред ты несешь!!
20:34
Петя
Гацкана нужно удалять в каждой игре!
20:33
pavel1205
бобров... иди в .ОПУ!!!! смотри матч Ростов-Срамтак и комментарии по эпизоду с Кудряшовым
20:29
psevdonim777
какая красная, что ты мелешь спартак-экспресс?
20:26