Арбитр Николаев получил травму и не сдал тест. Последние новости с турецкого сбора

По данным "СЭ", на сборе арбитров премьер-лиги, который проходит с 6 по 18 февраля в Турции, состоялась сдача теста ФИФА по физической подготовке. Из-за травмы его не сумел пройти самый опытный из действующих российских судей Алексей Николаев. По той же причине не удалось сдать тест одному из ассистентов – Александру Дуденкову.

По разным причинам не сдавали нормативы Алексей Воронцов, Илья Елеференко и Антон Кобзев. Нет пока в Турции Виталия Мешкова и Сергея Карасева. Мешков травмирован, а Карасев отправился в Катар на сбор ФИФА для кандидатов на судейство матчей чемпионата мира-2018.

Не сдавшие тесты не смогут обслуживать матчи второй половины чемпионата России-2017/18.

Изначально в список тех, кто должен был лететь в Турцию, входил 21 арбитр: Безбородов, Лапочкин, Левников (все – Санкт-Петербург), Вилков (Нижний Новгород), Галимов (Улан-Удэ), Еськов, Карасев, Матюнин, Николаев, Федотов (все – Москва), С.Иванов (Ростов-на-Дону), Кукуян (Сочи), Куликов (Саранск), Мешков, Турбин (оба – Дмитров), Москалев (Воронеж), Сельдяков (Балашиха), Сухой (Люберцы), Чистяков (Азов), Васильев (Ижевск), Кукуляк (Калуга). (Александр БОБРОВ)