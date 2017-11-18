Арбитр не удалил игрока "Арсенала"

На 45-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Рубин" арбитр Владимир Сельдяков совершил серьезную ошибку, не удалив футболиста хозяев поля. В том эпизоде Анри Хагуш сыграл грубо против Эльмира Набиуллина, пойдя в единоборство на высокой скорости и ударив соперника прямой ногой.
Такие фолы караются красной карточкой. Впрочем, в этом сезоне были два случая, когда в подобных ситуациях контрольно-квалификационная комиссия РФС выносила решения (не единогласно) вопреки правилам игры и оправдывала судей Алексея Еськова и Сергея Лапочкина, ограничивавшихся желтыми карточками. И Сельдяков вынес Хагушу только предупреждение. (Александр БОБРОВ)
czaroviu
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21:18
Vladimir Semenovich
Замена Николаева на Сельдякова как я и говорил будет против Рубина, так оно и вышло . Не удалил игрока Арсенала, не поставил пенальти в ворота Тулы, все прекрасно результат сделал, замена оказалась результативной, спасибо Будогосскому за такие кадры. В порядочном обществе за такие вещи вручают волчий билет и гонят на все четыре стороны.
21:15
Паснаход
Бобров по делу неустанно бдит. Прямой ногой это красная и с поля долой. Судья замандражировал.
20:39