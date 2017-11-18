Арбитр не удалил игрока "Арсенала"

На 45-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Рубин" арбитр Владимир Сельдяков совершил серьезную ошибку, не удалив футболиста хозяев поля. В том эпизоде Анри Хагуш сыграл грубо против Эльмира Набиуллина, пойдя в единоборство на высокой скорости и ударив соперника прямой ногой.

Такие фолы караются красной карточкой. Впрочем, в этом сезоне были два случая, когда в подобных ситуациях контрольно-квалификационная комиссия РФС выносила решения (не единогласно) вопреки правилам игры и оправдывала судей Алексея Еськова и Сергея Лапочкина, ограничивавшихся желтыми карточками. И Сельдяков вынес Хагушу только предупреждение. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" - "Рубин"